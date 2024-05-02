Галичанка зазнала поразки в п'ятнадцятій грі поспіль у польській Суперлізі

Джерело - Чемпіон.

Український жіночий гандбольний клуб Галичанка поступився польській ЯКС Ярославі в межах матчу плей-аут чемпіонату Польщі.

Поєдинок завершився з рахунком 21:31.

Польська Суперліга-2023/2024

Етап невдах

Галичанка (Україна) – ЯКС Ярослава (Польща) – 21:31 (9:15)

Це була передостання гра фінального раунду польської Суперліги. Галичанка посідає останню 10 сходинку з відставанням в 6 очок від найближчого Каліша. Відтак українки вилітають до Першої Ліги.

Турнірна таблиця

Зазначимо, що у Галичанки лише 4 перемоги за 23 матчі чемпіонату Польщі.