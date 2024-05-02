Галичанка зазнала поразки в п'ятнадцятій грі поспіль у польській Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
Український жіночий гандбольний клуб Галичанка поступився польській ЯКС Ярославі в межах матчу плей-аут чемпіонату Польщі.
Поєдинок завершився з рахунком 21:31.
Польська Суперліга-2023/2024
Етап невдах
Галичанка (Україна) – ЯКС Ярослава (Польща) – 21:31 (9:15)
Це була передостання гра фінального раунду польської Суперліги. Галичанка посідає останню 10 сходинку з відставанням в 6 очок від найближчого Каліша. Відтак українки вилітають до Першої Ліги.
Турнірна таблиця
Зазначимо, що у Галичанки лише 4 перемоги за 23 матчі чемпіонату Польщі.