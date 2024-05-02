Відомі склади команд на Джіро д'Італія-2024

Джерело - Сайт Джиро д’Італія.
З 4 до 26 травня пройде велобагатоденка Джиро д’Італія-2024.
На офіційному сайті змагання розмістили списки велогонщиків усіх команд.
Склади команд
- Soudal Quick-Step: Жюліан Алафіліпп (Франція), Йозеф Черни, Ян Хірт (обидва – Чехія), Люк Ламперті (США), Тім Мерльє, Петер Серрі, Маурі Вансевенант, Берт ван Лерберге (всі – Бельгія)
- Decathlon AG2R: Бен О'Коннор (Австралія), Алекс Боден, Орельєн Паре-Пентр, Валентен Паре-Пентр, Дам'єн Туз, Бастьєн Троншон (усі – Франція), Андреа Вендрам (Італія), Ларрі Уорбас (США)
- Alpecin-Deceuninck: Кейден Гровс (Австралія), Тобіас Байєр (Австрія), Нікола Кончі (Італія), Кентен Херманс, Джиммі Янссенс, Тімо Кіліх, Едвард Планкарт, Фабіо ван ден Боссхе (всі – Бельгія)
- Astana Qazaqstan: Олексій Луценко, Вадим Пронський (обидва – Казахстан), Давиде Баллеріні, Лоренцо Фортунато, Крістіан Скароні, Сімоне Веласко (все – Італія), Макс Кантер (Німеччина), Хенок Мулюбирхан (Ерітрея)
- Bahrain Victorious: Антоніо Тібері, Даміано Карузо, Андреа Паскалон, Едоардо Дзамбаніні (всі – Італія), Філ Баухаус, Яша Зюттерлін (обидва – Німеччина), Райнер Кепплінгер (Австрія), Турстейн Треен (Норвегія)
- Bora-Hansgrohe: Даніель Мартінес (Колумбія), Максиміліан Шахманн, Йонас Кох, Флоріан Ліповіц (усі – Німеччина), Джованні Алеотті (Італія), Денні Ван Поппель (Нідерланди), Райан Маллен (Ірландія), Патрік Гампер (Австрія)
- Cofidis: Стефано Ольдані (Італія), Станіслав Аніолковський (Польща), Бенжамен Тома, Ніколя Дебомарше, Кенні Елісонд (усі – Франція), Рубен Фернандес (Іспанія), Сімон Гешке (Німеччина), Харрісон Вуд (Великобританія)
- EF Education-EasyPost: Міхаель Вальгрен, Міккель Фроліх Хоноре (обидва – Данія), Естебан Чавес (Колумбія), Джефферсон Сепеда (Еквадор), Андреа Пікколо (Італія), Саймон Карр (Великобританія), Георг Штайнхаузер (Німеччина) (ПАР)
- Polti-Kometa: Маттео Фаббро, Давіде Баїс, Маттіа Баїс, Джованні Леонарді, Мірко Маестрі, Андреа П'єтробон, Давіде Піганцолі (всі – Італія), Франсіско Нуньос (Іспанія)
- VF Group Bardiani-CSF Faizanè: Доменіко Поццовіво, Лука Ковілі, Філіппо Фіореллі, Мартін Марчеллузі, Мануеле Тароцці, Джуліо Пелліццарі, Алессандро Тонеллі, Енріко Дзанончелло (всі – Італія)
- Groupama-FDJ: Лоуренс Піті (Нова Зеландія), Льюїс Аскі (Велика Британія), Сіріл Барт, Клеман Даві, Олів'є ле Гак, Енцо Палені (все – Франція), Лоренцо Джермані (Італія), Фабіан Лінхард (Швейцарія)
- Ineos Grenadiers: Герейнт Томас, Бен Свіфт, Коннор Свіфт (усі – Велика Британія), Тімен Аренсман (Нідерланди), Тобіас Фосс (Норвегія), Філіппо Ганна (Італія), Хонатан Нарваес (Еквадор), Магнус Шефілд (США)
- Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux: Бініам Гірмей (Ерітрея), Ліліан Кальмежан, Адрієн Петі (обидва – Франція), Кевін Коллеоні (Італія), Мадіс Міхкелс (Естонія), Дріс де Потер (Бельгія), Діон Сміт (Нова Зеландія) Рул ван Сінтмартенсдейк (Нідерланди)
- Israel-Premier Tech: Майкл Вудс, Райлі Пікрелл (обидва – Канада), Саймон Кларк, Ніколас Шульц (обидва – Австралія), Уго Хофстеттер (Франція), Марко Фріго (Італія), Надав Райсберг (Ізраїль), Ітан Вернон (Велика Британія)
- Visma – Lease a Bike: Крістоф Лапорт (Франція), Едоардо Аффіні (Італія), Тім ван Дейке, Роберт Гесінк, Олав Кой (усі – Нідерланди), Ян Тратнік (Словенія), Сіан Ейтдебрукс (Бельгія), Аттіла Вальтер (Угорщина)
- Movistar: Найро Кінтана, Ейнер Рубіо, Фернандо Гавірія (всі – Колумбія), Давиде Чимолаї, Лоренцо Мілезі (обидва – Італія), Вільям Барта (США), Альберт Торрес, Пелайо Санчес (обидва – Іспанія)
- Arkea – B&B Hotels: Йенте Бірманс (Бельгія), Луї Барре, Евен Костіу, Донован Гронден, Алан Ріу (всі – Франція), Давід Деккер (Нідерланди), Міхель Ріс (Люксембург), Алессандро Верре (Італія)
- Tudor Pro Cycling: Альберто Дайнезе, Маттео Трентін (обидва – Італія), Робін Фруадево (Швейцарія), Александер Камп (Данія), Александер Крігер, Маріус Майрхофер, Флоріан Шторк (все – Німеччина), Майкл Сторер (Австралія)
- DSM-Firmenich PostNL: Ромен Барде (Франція), Тобіас Лунд Андресен (Данія), Кріс Хемілтон (Австралія), Фабіо Якобсен, Брам Велтен, Гійс Лемрейзе, Юліус ван ден Берг (усі – Нідерланди), Кевін Вермарке (США)
- Jayco-Alula: Філіппо Дзана, Алессандро де Маркі (обидва – Італія), Калеб Юен, Люк Плапп, Майкл Хепберн (усі – Австралія), Едвард Данбар (Ірландія), Лука Мезгец (Словенія), Макс Вальшайд (Німеччина)
- Lidl-Trek: Андреа Баджолі, Джонатан Мілан, Сімоне Консонні (усі – Італія), Хуан Педро Лопес (Іспанія), Амануель Гебрезгабіхір (Ерітрея), Дан Хооле (Нідерланди), Яспер Стюйвен, Едвард Теунс (обидва – Бельгія)
- UAE Team Emirates: Тадей Погачар (Словенія), Руї Олівейра (Португалія), Рафал Майка (Польща), Міккель Б'єрг (Данія), Фелікс Гросшартнер (Австрія), Вегард Стаке Ланген (Норвегія), Хуан Молано (Колумбія), Домен Новак (Словенія)
Торішнім переможцем Джиро д’Італія-2023 був словенець Примож Роглич із німецької Bora–Hansgrohe.
Нагадаємо, нідерландський велогонщик Матьє ван дер Пул вдруге поспіль виграв класичну одноденну гонку “Париж-Рубе” в шосейному велоспорті.
Раніше ван дер Пул втретє в кар’єрі виграв божевільну класичну одноденну гонку “Тур Фландрії”.