Юнацька команда Києва здобула 14 нагород на національних змаганнях

Джерело - Чемпіон.

Команда Києва здобула 14 нагород на національній першості серед юнаків та дівчат до 16 років.

Про це повідомляє Федерація дзюдо України.

Зазначається, що у другий день змагань розігрувалися важчі вагові категорії, і кияни вибороли 5 призових місць.

Результати серед юнаків

Вагова категорія 66 кг:

Перше місце: Соборов Владислав (2009 рік народження, Одеська область)

Друге місце: Черняк Микола (2009, Закарпатська)

Третє місце: Шепель Данііл (2009, Запорізька), Вертій Владислав (2009, Полтавська)

Вагова категорія 73 кг:

Перше місце: Сахаров Нікіта (2009, Київ)

Друге місце: Швець Ілля (2009, Дніпропетровська)

Третє місце: Будіш Дмитро (2009, Одеська), Василинич Кирило (2009, Одеська)

Вагова категорія 81 кг:

Перше місце: Фарафонов Матвій (2009, Київська)

Друге місце: Затона Дмитро (2009, Дніпропетровська)

Третє місце: Анатійчук Андрій (2009, Львівська), Білашенко Назар (2009, Полтавська)

Вагова категорія 81+ кг:

Перше місце: Тюх Юрій (2009, Хмельницька)

Друге місце: Варшанідзе Тамаз (2009, Київ)

Третє місце: Качан Олексій (2009, Дніпропетровська), Цвєтков Владислав (2009, Полтавська)

Результати серед дівчат:

Вагова категорія 63 кг:

Перше місце: Самойлюк Діана (2009, Київ)

Друге місце: Демиденко Карина (2009, Чернігівська)

Третє місце: Садовська Ангеліна (2009, Волинська), Хандавелі Вероніка (2009, Київ)

Вагова категорія 70 кг:

Перше місце: Зубко Анастасія (2010, Донецька)

Друге місце: Терлецька Анна (2009, Дніпропетровська)

Третє місце: Гомічкова Олександра (2009, Закарпатська), Сербин Вікторія (2009, Черкаська)

Вагова категорія 70+ кг:

Перше місце: Купрікова Дарина (2009, Волинська)

Друге місце: Устінова Катерина (2010, Закарпатська)

Третє місце: Холявко Яна (2010, Запорізька), Кубинець Крістіна (2009, Київ)

Таким чином перемогу одержала команда Києва, яка виборола 6 перших, 4 других та 4 третіх місць. Другу сходинку посіли представники Сумської області, у яких 3 золоті, 1 срібна та 3 бронзові нагороди. А третя — Одещина (2,1,3).

Нагадаємо, нещодавно Дар'я Білодід завоювала золото чемпіонату Європи. Також інший український дзюдоїст Артем Лесюк зазнав поразки у сутичці за бронзову медаль чемпіонату Європи.