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Юнацька команда Києва здобула 14 нагород на національних змаганнях

Сьогодні 10:50 133 0
Юнацька команда Києва здобула 14 нагород на національних змаганнях
#Федерація дзюдо України

Джерело - Чемпіон.

Команда Києва здобула 14 нагород на національній першості серед юнаків та дівчат до 16 років.

Про це повідомляє Федерація дзюдо України.

Зазначається, що у другий день змагань розігрувалися важчі вагові категорії, і кияни вибороли 5 призових місць.

Результати серед юнаків

Вагова категорія 66 кг:

  • Перше місце: Соборов Владислав (2009 рік народження, Одеська область)
  • Друге місце: Черняк Микола (2009, Закарпатська)
  • Третє місце: Шепель Данііл (2009, Запорізька), Вертій Владислав (2009, Полтавська)

Вагова категорія 73 кг:

  • Перше місце: Сахаров Нікіта (2009, Київ)
  • Друге місце: Швець Ілля (2009, Дніпропетровська)
  • Третє місце: Будіш Дмитро (2009, Одеська), Василинич Кирило (2009, Одеська)

Вагова категорія 81 кг:

  • Перше місце: Фарафонов Матвій (2009, Київська)
  • Друге місце: Затона Дмитро (2009, Дніпропетровська)
  • Третє місце: Анатійчук Андрій (2009, Львівська), Білашенко Назар (2009, Полтавська)

Вагова категорія 81+ кг:

  • Перше місце: Тюх Юрій (2009, Хмельницька)
  • Друге місце: Варшанідзе Тамаз (2009, Київ)
  • Третє місце: Качан Олексій (2009, Дніпропетровська), Цвєтков Владислав (2009, Полтавська)

Результати серед дівчат:

Вагова категорія 63 кг:

  • Перше місце: Самойлюк Діана (2009, Київ)
  • Друге місце: Демиденко Карина (2009, Чернігівська)
  • Третє місце: Садовська Ангеліна (2009, Волинська), Хандавелі Вероніка (2009, Київ)

Вагова категорія 70 кг:

  • Перше місце: Зубко Анастасія (2010, Донецька)
  • Друге місце: Терлецька Анна (2009, Дніпропетровська)
  • Третє місце: Гомічкова Олександра (2009, Закарпатська), Сербин Вікторія (2009, Черкаська)

Вагова категорія 70+ кг:

  • Перше місце: Купрікова Дарина (2009, Волинська)
  • Друге місце: Устінова Катерина (2010, Закарпатська)
  • Третє місце: Холявко Яна (2010, Запорізька), Кубинець Крістіна (2009, Київ)

Таким чином перемогу одержала команда Києва, яка виборола 6 перших, 4 других та 4 третіх місць. Другу сходинку посіли представники Сумської області, у яких 3 золоті, 1 срібна та 3 бронзові нагороди. А третя — Одещина (2,1,3).

Нагадаємо, нещодавно Дар'я Білодід завоювала золото чемпіонату Європи. Також інший український дзюдоїст Артем Лесюк зазнав поразки у сутичці за бронзову медаль чемпіонату Європи.

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