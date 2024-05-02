Джерело - Чемпіон.

Українські кадети Давид Дробов та Діана Дідух стали медалістами міжнародного турніру з настільного тенісу, який відбувся у Бельгії, у віковій категорії до 11 років.

Про це повідомляє телеграм-канал Base of Ukrainian sports.

Давид став бронзовим призером змагань. У жіночій сітці бельгійського турніру Діана Дідух також завершила турнір третьою.

Раніше Дробов завоював срібло на змаганнях у французькому Метці. Нагадаємо, Давид та Діана здобули в особистих змаганнях відповідно золоту та срібну нагороди серед 11-річних спортсменів на World Table Tennis Youth Contender, який проходив у Люксембурзі.