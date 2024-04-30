Відомо, хто представить Україну на Олімпійських іграх у вазі до 78 кг

Головне
Баварія прийме Реал Луніна у півфінальному матчі Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:30 403
Україна виграла комплексний командний залік міжнародного турніру U-23 зі спортивної боротьби
Сьогодні 11:46 157
Рейтинг HLTV: NAVI та Monte зберегли свої позиції
Сьогодні 09:31 10699
ФБУ привітала з днем народження замовника вбивства Гандзюк
Вчора 20:22 26921 12
Полісся з пізнім голом Назаренка здолало Ворсклу в 26 турі УПЛ
Вчора 19:56 3203
Переможець Барселони та збірної Франції: найбільш пам'ятні матчі Михайла Фоменка
Вчора 17:56 634
Джошуа оцінив імовірність бою проти Усика
Вчора 17:03 552
ФІФА та УЄФА можуть виключити іспанські команди з єврокубків, Євро-2024 та Олімпіади
Вчора 14:19 27034 1
Історія Володимира Кличка: як заробити мільярд + топ-5 найбільш пам'ятних боїв
Вчора 13:34 22274
Ломаченко прибув у Австралію на бій з Камбососом — українці зустріли його з прапором та побажали перемоги
Вчора 12:03 1001
Прямі трансляції
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
27.04.2024 07:44 634
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
27.04.2024 07:37 793
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
26.04.2024 06:24 1005
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
25.04.2024 21:39 349
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
21.04.2024 14:14 1458 1
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
21.04.2024 14:09 1007
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
21.04.2024 04:02 980
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
20.04.2024 19:04 1333
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
20.04.2024 11:11 885
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
20.04.2024 11:05 824

Відомо, хто представить Україну на Олімпійських іграх у вазі до 78 кг

Претендували дві спортсменки.
Сьогодні 09:55 180 0
Відомо, хто представить Україну на Олімпійських іграх у вазі до 78 кг
#Єлизавета Литвиненко

Джерело - Суспільне Спорт.

Збірна України з дзюдо визначилася зі спортсменкою, яка представлятиме команду на Олімпіаді-2024 у ваговій категорії 78 кг. 20-річна Єлизавета Литвиненко поїде захищати синьо-жовтий прапор до Парижу.

Про це повідомив головний тренер збірної Віталій Дуброва у коментарі для Суспільне Спорт.

На єдину ліцензію претендували відразу дві дзюдоїстки — Литвиненко та Юлія Курченко.

Наставник пояснив вибір на користь Єлизавети тим, що вона мала кращі результати під час олімпійського циклу. Серед них — бронза чемпіонату світу-2022. Єдина медаль України на рівні світових першостей за останні 2 роки.

"Основним чинником стали її нагороди з чемпіонату світу та турніру Мастерс. Плюс у Лізи трішки більше балів в олімпійській кваліфікації. Тож у федерації було прийняте рішення закрити цей наш внутрішній відбір. Вони ще їдуть на чемпіонат світу, але вже спортсменам оголошено, що на Олімпійські ігри поїде Литвиненко", — сказав Дуброва.

Нагадаємо, обидві спортсменки виступили на чемпіонаті Європи-2024, що відбувся в Загребі. Литвиненко зупинилася за крок від медалі (п'яте місце), Курченко стала сьомою на турнірі.

Завдяки кращому результату на Євро-2024 Єлизавета Литвиненко відірвалася від Юлії Курченко в олімпійському рейтингу майже на 500 очок.

Коментарі ()
Популярне зараз
Плотницький уперше в кар'єрі виграв чемпіонат Італії Плотницький уперше в кар'єрі виграв чемпіонат Італії 4521
Манчестер Юнайтед зацікавлений у трансфері Луніна Манчестер Юнайтед зацікавлений у трансфері Луніна 7801
ФБУ привітала з днем народження замовника вбивства Гандзюк ФБУ привітала з днем народження замовника вбивства Гандзюк 26921 12
Рейтинг HLTV: NAVI та Monte зберегли свої позиції Рейтинг HLTV: NAVI та Monte зберегли свої позиції 10699
Історія Володимира Кличка: як заробити мільярд + топ-5 найбільш пам'ятних боїв Історія Володимира Кличка: як заробити мільярд + топ-5 найбільш пам'ятних боїв 22274
ФІФА та УЄФА можуть виключити іспанські команди з єврокубків, Євро-2024 та Олімпіади ФІФА та УЄФА можуть виключити іспанські команди з єврокубків, Євро-2024 та Олімпіади 27035 1
Рекомендуємо
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 40359
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 99925
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 82576
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 31058
Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників, один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 100262
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 21766 2