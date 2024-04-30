Відомо, хто представить Україну на Олімпійських іграх у вазі до 78 кг

Претендували дві спортсменки.

Джерело - Суспільне Спорт.

Збірна України з дзюдо визначилася зі спортсменкою, яка представлятиме команду на Олімпіаді-2024 у ваговій категорії 78 кг. 20-річна Єлизавета Литвиненко поїде захищати синьо-жовтий прапор до Парижу.

Про це повідомив головний тренер збірної Віталій Дуброва у коментарі для Суспільне Спорт.

На єдину ліцензію претендували відразу дві дзюдоїстки — Литвиненко та Юлія Курченко.

Наставник пояснив вибір на користь Єлизавети тим, що вона мала кращі результати під час олімпійського циклу. Серед них — бронза чемпіонату світу-2022. Єдина медаль України на рівні світових першостей за останні 2 роки.

"Основним чинником стали її нагороди з чемпіонату світу та турніру Мастерс. Плюс у Лізи трішки більше балів в олімпійській кваліфікації. Тож у федерації було прийняте рішення закрити цей наш внутрішній відбір. Вони ще їдуть на чемпіонат світу, але вже спортсменам оголошено, що на Олімпійські ігри поїде Литвиненко", — сказав Дуброва.

Нагадаємо, обидві спортсменки виступили на чемпіонаті Європи-2024, що відбувся в Загребі. Литвиненко зупинилася за крок від медалі (п'яте місце), Курченко стала сьомою на турнірі.

Завдяки кращому результату на Євро-2024 Єлизавета Литвиненко відірвалася від Юлії Курченко в олімпійському рейтингу майже на 500 очок.