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Стали відомі склади України на Євро-2024 зі спортивної гімнастики серед жінок і юніорок

Сьогодні 09:11 77 0
Стали відомі склади України на Євро-2024 зі спортивної гімнастики серед жінок і юніорок
#Анна Лащевська, #Єлизавета Губарева

Джерело - European Gymnastics.

Збірна України назвала склад жіночої команди на чемпіонат Європи-2024 зі спортивної гімнастики.

Список спортсменок Європейської федерації гімнастики оприлюднила на офіційному сайті.

До заявки української команди потрапили 10 гімнасток: по п’ять у дорослій та юніорській категоріях.

Склади

  • Дорослі: Єлизавета Губарева, Анна Лащевська, Діана Лобок, Поліна Д’яченко, Маріанна Кінюк
  • Юніорки: Марина Кліщевська, Богдана Ковальова, Крістіна Грудецька, Анастасія Лев, Дар’я Чорна

Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики серед жінок відбудеться з 2 до 5 травня в італійському Ріміні.

На євротурнірі атлетки отримають останню можливість відібратись на Олімпіаду-2024 в Парижі. Ліцензія буде розіграна у багатоборстві за підсумками кваліфікації, що відбудеться в перший день змагань.

Поки що володаркою єдиної української ліцензії на Олімпійські ігри-2024 у спортивній гімнастиці серед жінок є 16-річна Анна Лащевська

Нагадаємо, Україна вдруге в історії здобула золото у чоловічих командних змаганнях ЧЄ.

Раніше Ілля Ковтун двічі за день став чемпіоном Європи у вправах на перекладині та паралельних брусах. Також індивідуальні медалі здобули Олег Верняєв (срібло у багатоборстві) та Назар Чепурний (бронза в опорному стрибку).

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