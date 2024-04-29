Погорілко — про рекорд України: Буду старатися покращити результат

Українець Олександр Погорілко готувався до побиття національного рекорду України в бігу на 400 метрів на турнірі в Кюрасао та вірив в успіх.

Про це сам спортсмен заявив сайту Tribuna.com.

"З тренером готувалися до такого результату, прагнули цього. Не очікував пробігти так першим стартом, але все склалося, тому я задоволений, що все вийшло. Турнір в Кюрасао сподобався, була хороша організація і підтримка вболівальників на трибунах. Про плани на сезон загадувати не люблю. Буду старатися покращити результат і намагатися добре виступити на міжнародних змаганнях", — сказав Погорілко.

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