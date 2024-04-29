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Погорілко — про рекорд України: Буду старатися покращити результат

Сьогодні 22:15 115 0
Погорілко — про рекорд України: Буду старатися покращити результат
#Олександр Погорілко

Джерело - Tribuna.com.

Українець Олександр Погорілко готувався до побиття національного рекорду України в бігу на 400 метрів на турнірі в Кюрасао та вірив в успіх.

Про це сам спортсмен заявив сайту Tribuna.com.

"З тренером готувалися до такого результату, прагнули цього. Не очікував пробігти так першим стартом, але все склалося, тому я задоволений, що все вийшло.

Турнір в Кюрасао сподобався, була хороша організація і підтримка вболівальників на трибунах.

Про плани на сезон загадувати не люблю. Буду старатися покращити результат і намагатися добре виступити на міжнародних змаганнях", — сказав Погорілко.

Відео забігу

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Допис, поширений UKRAINIAN ATHLETICS FEDERATION (@ukr.athletics)

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