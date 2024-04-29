Рижикова зупинилася за крок від медалі на турнірі Curacao Sprint Fest

Джерело - Чемпіон.
Українська легкоатлетка Анна Рижикова фінішувала четвертою у забігу на дистанції 400 метрів на турнірі Curacao Sprint Fest у місті Віллемстад.
Вона показала результат 52,62 секунди.
Золоту медаль у цій дисципліні здобула представниця Нідерландів Кейтлін Пітерс.
Curacao Sprint Fest
Віллемстад, Кюрасао
Біг на 400 метрів
Жінки
29 квітня
- 1. Кейтлін Пітерс (Нідерланди) — 51,08
- 2. Наомі ван ден Брук (Бельгія) — 51,62
- 3. Евелін Солберг (Нідерланди) — 52,28
- 4. Анна Рижикова (Україна) — 52,62
- 5. Тетяна Мельник (Україна) — 52,91
- 6. Катерина Карпюк (Україна) — 53,01
- 7. Мар'яна Шостак (Україна) — 53,07
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- 11. Тетяна Харащук (Україна) — 54,07
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- 14. Тетяна Кайсен (Україна) — 56,04
Нагадаємо, що українець Олександр Погорілко на цьому турнірі встановив рекорд України з бігу на 400 метрів.