Рижикова зупинилася за крок від медалі на турнірі Curacao Sprint Fest

Джерело - Чемпіон.

Українська легкоатлетка Анна Рижикова фінішувала четвертою у забігу на дистанції 400 метрів на турнірі Curacao Sprint Fest у місті Віллемстад.

Вона показала результат 52,62 секунди.

Золоту медаль у цій дисципліні здобула представниця Нідерландів Кейтлін Пітерс.

Curacao Sprint Fest

Віллемстад, Кюрасао

Біг на 400 метрів

Жінки

29 квітня

1. Кейтлін Пітерс (Нідерланди) — 51,08

2. Наомі ван ден Брук (Бельгія) — 51,62

3. Евелін Солберг (Нідерланди) — 52,28

4. Анна Рижикова (Україна) — 52,62

5. Тетяна Мельник (Україна) — 52,91

6. Катерина Карпюк (Україна) — 53,01

7. Мар'яна Шостак (Україна) — 53,07

...

11. Тетяна Харащук (Україна) — 54,07

...

14. Тетяна Кайсен (Україна) — 56,04

Нагадаємо, що українець Олександр Погорілко на цьому турнірі встановив рекорд України з бігу на 400 метрів.