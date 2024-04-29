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20.04.2024 11:05 813

Рижикова зупинилася за крок від медалі на турнірі Curacao Sprint Fest

Сьогодні 21:39 138 0
Рижикова зупинилася за крок від медалі на турнірі Curacao Sprint Fest
#Анна Рижикова

Джерело - Чемпіон.

Українська легкоатлетка Анна Рижикова фінішувала четвертою у забігу на дистанції 400 метрів на турнірі Curacao Sprint Fest у місті Віллемстад.

Вона показала результат 52,62 секунди.

Золоту медаль у цій дисципліні здобула представниця Нідерландів Кейтлін Пітерс.

Curacao Sprint Fest
Віллемстад, Кюрасао
Біг на 400 метрів
Жінки
29 квітня
  • 1. Кейтлін Пітерс (Нідерланди) — 51,08
  • 2. Наомі ван ден Брук (Бельгія) — 51,62
  • 3. Евелін Солберг (Нідерланди) — 52,28
  • 4. Анна Рижикова (Україна) — 52,62
  • 5. Тетяна Мельник (Україна) — 52,91
  • 6. Катерина Карпюк (Україна) — 53,01
  • 7. Мар'яна Шостак (Україна) — 53,07
  • ...
  • 11. Тетяна Харащук (Україна) — 54,07
  • ...
  • 14. Тетяна Кайсен (Україна) — 56,04

Нагадаємо, що українець Олександр Погорілко на цьому турнірі встановив рекорд України з бігу на 400 метрів.

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