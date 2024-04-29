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Чемпіонка України потрапила в скандал, образивши жителів Дніпра: Вам від Росії прилетить

Сьогодні 20:44 172 1
Чемпіонка України потрапила в скандал, образивши жителів Дніпра: Вам від Росії прилетить
#Алсу Алєйнікова

Джерело - Чемпіон.

Чемпіонка України з академічного веслування 2017, 2018 та 2019 років Алсу Алєйнікова публічно у своїх соцмережах образила мешканців Дніпра, назвавши їх "жебраками" та сказавши, що вони їдять тільки "сало і сосиски". 

"Вам, п******и, від Росії ще так прилетить", – каже Алейнікова на відео.

"Я полечу в Дубай, буду пити кокос, ходити по магазинах і чудно себе почувати, а ви будете сидіти у війні та ховатися у підвали", – додала вона.

До речі, Алсу у 2021 році виступала на юнацькому чемпіонату світу, представляючи збірну України. 

Зазначимо, що мати Алсу – теж спортсменка. Діна Міфтахутдінова вигравала срібло Олімпіади-1996 в академічному веслуванні. У 2020 році вона стала депутаткою Дніпропетровської обласної ради 8-го скликання від партії Слуга народу.

Також Міфтахутдінова є керівницею комунального закладу Дніпропетровська обласна школа вищої спортивної майстерності.

Раніше збірна України з академічного веслування завоювала медаль на першому етапі Кубку світу сезону-2024 в італійському Верезе.

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