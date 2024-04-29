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Баньяя переміг, Дукаті посіли всі місця на подіумі: результати Гран-прі MotoGP в Іспанії

Сьогодні 18:33 121 0
Баньяя переміг, Дукаті посіли всі місця на подіумі: результати Гран-прі MotoGP в Іспанії
#MotoGP, #Франческо Баньяя, #Хорхе Мартін, #Дукаті Леново Тім

Джерело - Чемпіон.

Гонщик Дукаті Леново Тім Франческо Баньяя виграв четвертий етап сезону MotoGP в Іспанії. Другим фінішував Марк Маркес на мотоциклі Дукаті, що виступає за Гресіні Рейсінг. Трійку замкнув Марко Беззеччі з Пертаміна Ендуро.

Вперше в сезоні весь подіум зайняли представники одного бренду мотоциклів — Дукаті. Зазначимо, що для чинного чемпіона світу Баньяя ця перемога стала другою в нинішньому сезоні. Наразі він займає друге місце в заліку пілотів.

Спринт на Гран-прі Іспанії виграв Хорхе Мартін, який наразі очолює особистий залік.

Особистий залік гонщиків MotoGP

  1. Хорхе Мартін (Пріма Прамак) — 92
  2. Франческо Баньяя (Дукаті Леново Тім) — 75
  3. Енеа Бастіаніні (Дукаті Леново Тім) — 70

Наступний етап MotoGP відбудеться у Франції з 10 по 12 травня. Головна гонка запланована на 15:00 за київським часом.

Нагадаємо, що власник Формули-1 придбав контрольний пакет акцій MotoGP

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