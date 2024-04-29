Мотрічко здобула перемогу на етапі Кубка світу з шашок-100

Головне
Переможець Барселони та збірної Франції: найбільш пам'ятні матчі Михайла Фоменка
Сьогодні 17:56 126
Джошуа оцінив імовірність бою проти Усика
Сьогодні 17:03 190
ФІФА та УЄФА можуть виключити іспанські команди з єврокубків, Євро-2024 та Олімпіади
Сьогодні 14:19 18043 1
Історія Володимира Кличка: як заробити мільярд + топ-5 найбільш пам'ятних боїв
Сьогодні 13:34 20542
Ломаченко прибув у Австралію на бій з Камбососом — українці зустріли його з прапором та побажали перемоги
Сьогодні 12:03 667
Помер колишній тренер збірної України Михайло Фоменко
Сьогодні 09:49 25839 6
Погорілко оновив національний рекорд України з бігу на 400 метрів
Сьогодні 09:31 3937 1
68 медалей та 2 командне місце: результат України на ЧЄ-2024 з параплавання
Сьогодні 08:34 267
Україна здобула впевнену перемогу над Нідерландами в другому матчі ЧС
Вчора 22:11 13238
Кривбас впевнено переграв Металіст 1925 у 26 турі УПЛ
Вчора 20:24 3516 1
Прямі трансляції
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Поділля — Чернігів — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
27.04.2024 07:44 603
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
27.04.2024 07:37 764
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
26.04.2024 06:24 977
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
25.04.2024 21:39 324
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
21.04.2024 14:14 1432 1
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
21.04.2024 14:09 979
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
21.04.2024 04:02 958
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
20.04.2024 19:04 1312
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
20.04.2024 11:11 857
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
20.04.2024 11:05 805

Мотрічко здобула перемогу на етапі Кубка світу з шашок-100

Сьогодні 16:43 110 0
Мотрічко здобула перемогу на етапі Кубка світу з шашок-100
#Вікторія Мотрічко

Джерело - Base of Ukrainian sports.

Українка Вікторія Мотрічко виграла етап Кубку світу з шашок-100 у Нідерландах.

Про це повідомляє Base of Ukrainian sports.

Мотрічко здобула перемогу у двох партію, а сім завершила внічию. У підсумку вона набрала 11 балів та випередила за додатковими показниками польку  Наталію Садовську.

Третє місце також посіла представниця Польщі Марта Банковська.

Ще одна українка Юлія Макаренкова стала дев'ятою. 

  • Шашки-100 відрізняються від інших варіацій гри в шашки через розмір дошки. Партії розігруються на дошках 10х10 клітин, на яких кожен з гравців розміщує по 20 власних шашок.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року Мотрічко здобула золото на чемпіонаті світу з шашок-100. Для неї це була друга поспіль медаль на світових першостях. У 2021-му вона здобула бронзу.

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна здобула впевнену перемогу над Нідерландами в другому матчі ЧС Україна здобула впевнену перемогу над Нідерландами в другому матчі ЧС 13238
Україна вдруге в історії здобула золото у командних змаганнях ЧЄ Україна вдруге в історії здобула золото у командних змаганнях ЧЄ 7921 2
ФІФА та УЄФА можуть виключити іспанські команди з єврокубків, Євро-2024 та Олімпіади ФІФА та УЄФА можуть виключити іспанські команди з єврокубків, Євро-2024 та Олімпіади 18043 1
Історія Володимира Кличка: як заробити мільярд + топ-5 найбільш пам'ятних боїв Історія Володимира Кличка: як заробити мільярд + топ-5 найбільш пам'ятних боїв 20542
Обматюкав проросійських фанатів: півзахисника збірної України вимагають депортувати з Польщі Обматюкав проросійських фанатів: півзахисника збірної України вимагають депортувати з Польщі 18900 7
Помер колишній тренер збірної України Михайло Фоменко Помер колишній тренер збірної України Михайло Фоменко 25839 6
Рекомендуємо
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 14158
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 51639
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 30529
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 139101 2
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 35830 2
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 118581