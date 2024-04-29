Мотрічко здобула перемогу на етапі Кубка світу з шашок-100

Джерело - Base of Ukrainian sports.

Українка Вікторія Мотрічко виграла етап Кубку світу з шашок-100 у Нідерландах.

Про це повідомляє Base of Ukrainian sports.

Мотрічко здобула перемогу у двох партію, а сім завершила внічию. У підсумку вона набрала 11 балів та випередила за додатковими показниками польку Наталію Садовську.

Третє місце також посіла представниця Польщі Марта Банковська.

Ще одна українка Юлія Макаренкова стала дев'ятою.

Шашки-100 відрізняються від інших варіацій гри в шашки через розмір дошки. Партії розігруються на дошках 10х10 клітин, на яких кожен з гравців розміщує по 20 власних шашок.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року Мотрічко здобула золото на чемпіонаті світу з шашок-100. Для неї це була друга поспіль медаль на світових першостях. У 2021-му вона здобула бронзу.