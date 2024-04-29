Збірна України з конкуру завоювала дві медалі на турнірі в Італії

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з конкуру здобула дві медалі в межах стартового турніру Longine EF Series CSIO 3, що відбувся в італійському Горла-Міноре.

У маршруті Гран-прі 155 см CSIO3 перемогу здобули Олександр Продан та Moneymaker. Бронзу в скарбничку української команди принесли Анастасія Бондарєва та Calder посіли 3 місце в цьому ж маршруті за результатами перестрибки.

Раніше колишнього президента Федерації кінного спорту України Олександра Онищенка заочно засудили до 15 років позбавлення волі.