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Збірна України з конкуру завоювала дві медалі на турнірі в Італії

Сьогодні 16:27 32 0
Збірна України з конкуру завоювала дві медалі на турнірі в Італії
#Олександр Продан, #Анастасія Бондарєва

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з конкуру здобула дві медалі в межах стартового турніру Longine EF Series CSIO 3, що відбувся в італійському Горла-Міноре.

У маршруті Гран-прі 155 см CSIO3 перемогу здобули Олександр Продан та Moneymaker. Бронзу в скарбничку української команди принесли Анастасія Бондарєва та Calder посіли 3 місце в цьому ж маршруті за результатами перестрибки.

Раніше колишнього президента Федерації кінного спорту України Олександра Онищенка заочно засудили до 15 років позбавлення волі.

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