Шпажисти Голич і Опанасенко виграли всеукраїнський турнір до 23 років

Джерело - Чемпіон.

Шпажисти Анастасія Голич і Андрій Опанасенко виграли всеукраїнський турнір Uhlmann Cup Ukraine з фехтування серед спортсменів до 23 років, присвячений пам’яті Бориса Смірновського, який відбувся у Львові.

Про це повідомляє Національна федерація фехтування України.

У фіналі чинний чемпіон України цього віку, харків'янин Опанасенко був сильнішим за київського шпажиста Максима Перчука. У протистоянні за золото Андрій переміг Максима з перевагою у два уколи.

У фіналі на ужгородську шпажистку Голич чекала львівська фехтувальниця Поліна Спиридонова. У поєдинку за золоту медаль сильнішою була Анастасія – вона перемогла суперницю з перевагою лише в один укол – 15:14. Для Голич ця звитяга, як і загалом медаль, стали дебютними на всеукраїнському рівні.

Нагадаємо, Ігор Рейзлін й Андрій Ягодка не здобули ліцензії на Олімпіаду-2024 в Парижі.

Раніше Україна здобула командні олімпійські перепустки на ОІ в жіночих шаблі та шпазі.

Росіяни під міжнародним тиском відмовляються брати участь на Олімпіаді. Про це свідчать заяви представників фехтування, художньої гімнастики, плавання, академічного веслування, стрільби, спортивної гімнастики та стрільби з лука.