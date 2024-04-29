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Шпажисти Голич і Опанасенко виграли всеукраїнський турнір до 23 років

Сьогодні 09:46 102 0
Шпажисти Голич і Опанасенко виграли всеукраїнський турнір до 23 років
Фото: НФФУ

Джерело - Чемпіон.

Шпажисти Анастасія Голич і Андрій Опанасенко виграли всеукраїнський турнір Uhlmann Cup Ukraine з фехтування серед спортсменів до 23 років, присвячений пам’яті Бориса Смірновського, який відбувся у Львові. 

Про це повідомляє Національна федерація фехтування України.

У фіналі чинний чемпіон України цього віку, харків'янин Опанасенко був сильнішим за київського шпажиста Максима Перчука. У протистоянні за золото Андрій переміг Максима з перевагою у два уколи.

У фіналі на ужгородську шпажистку Голич чекала львівська фехтувальниця Поліна Спиридонова. У поєдинку за золоту медаль сильнішою була Анастасія – вона перемогла суперницю з перевагою лише в один укол – 15:14. Для Голич ця звитяга, як і загалом медаль, стали дебютними на всеукраїнському рівні.

Нагадаємо, Ігор Рейзлін й Андрій Ягодка не здобули ліцензії на Олімпіаду-2024 в Парижі.

Раніше Україна здобула командні олімпійські перепустки на ОІ в жіночих шаблі та шпазі.

Росіяни під міжнародним тиском відмовляються брати участь на Олімпіаді. Про це свідчать заяви представників фехтування, художньої гімнастики,  плавання, академічного веслування, стрільби, спортивної гімнастики та стрільби з лука.

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