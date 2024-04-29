68 медалей та 2 командне місце: результат України на ЧЄ-2024 з параплавання

21 золото, 26 срібла і 21 бронза.

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з параплавання завоювала 68 медалей на чемпіонаті Європи-2024, який завершився у португальській Мадейрі.

"Синьо-жовті" посіли другу сходинку в загальному медальному заліку.

До своєї скарбнички поклали 21 золоту, 26 срібних та 21 бронзову медалі.

Seven days ✅

147 final races ✅

441 medals delivered ✅



🔎 With the conclusion of the Madeira 2024 Para Swimming European Open Championships, that’s the top 5 best nations!



🔗 Check out the full medals table: https://t.co/XNFcu1eI1d#ParaSwimming #ParaSport #Paralympics pic.twitter.com/eZldmK54Cj — #ParaSwimming (@Para_swimming) April 28, 2024

Зокрема найрезультативніше серед українців виступив Андрій Трусов, який виграв п'ять золотих нагород і встановив світовий рекорд на дистанції 100 метрів вільним стилем у класі S7 серед атлетів з порушеннями опорно-рухового апарату (59,62 сек).

Відео

🚨 𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗥𝗲𝗰𝗼𝗿𝗱



🇺🇦Andrii Trusov breaks another WR at #Madeira2024, now in the men's 100m Freestyle S7 with a time of ⏱️59.62 #ParaSwimming @ukrparalympic pic.twitter.com/uwYdBqg6Ki — #ParaSwimming (@Para_swimming) April 27, 2024

Підсумковий медальний залік

Італія – 63 медалі (26–21–16) Україна – 68 медалей (21–26–21) Нідерланди – 28 медалей (13–8–7) Великобританія – 26 медалей (13–8–5) Іспанія – 39 медалей (10–15–14)

Нагадаємо, що в перший день українці вибороли 13 нагород. Результати другого дня — 8 медалей. У третій день завоювали знову 8 медалей, а у четвертий — 6. У п'ятий день було 14 нагород та європейський рекорд.

Загалом на чемпіонаті Європи Україну представляють 45 спортсменів з 11 регіонів України. 27 з них мають ураження опорно-рухового апарату, 16 — порушення зору, 2 — порушення розумового та фізичного розвитку.