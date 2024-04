68 медалей та 2 командне місце: результат України на ЧЄ-2024 з параплавання

Збірна України з параплавання завоювала 68 медалей на чемпіонаті Європи-2024, який завершився у португальській Мадейрі.

"Синьо-жовті" посіли другу сходинку в загальному медальному заліку.

До своєї скарбнички поклали 21 золоту, 26 срібних та 21 бронзову медалі.

Seven days ✅

147 final races ✅

441 medals delivered ✅



🔎 With the conclusion of the Madeira 2024 Para Swimming European Open Championships, that’s the top 5 best nations!



