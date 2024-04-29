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68 медалей та 2 командне місце: результат України на ЧЄ-2024 з параплавання

21 золото, 26 срібла і 21 бронза.
Сьогодні 08:34 60 0
68 медалей та 2 командне місце: результат України на ЧЄ-2024 з параплавання
Фото: IFPS

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з параплавання завоювала 68 медалей на чемпіонаті Європи-2024, який завершився у португальській Мадейрі. 

"Синьо-жовті" посіли другу сходинку в загальному медальному заліку.

До своєї скарбнички поклали 21 золоту, 26 срібних та 21 бронзову медалі.

Зокрема найрезультативніше серед українців виступив Андрій Трусов, який виграв п'ять золотих нагород і встановив світовий рекорд на дистанції 100 метрів вільним стилем у класі S7 серед атлетів з порушеннями опорно-рухового апарату (59,62 сек).

Відео

Підсумковий медальний залік

  1. Італія – 63 медалі (26–21–16)
  2. Україна – 68 медалей (21–26–21)
  3. Нідерланди – 28 медалей (13–8–7)
  4. Великобританія – 26 медалей (13–8–5)
  5. Іспанія – 39 медалей (10–15–14)

Нагадаємо, що в перший день українці вибороли 13 нагород. Результати другого дня — 8 медалей. У третій день завоювали знову 8 медалей, а у четвертий — 6. У п'ятий день було 14 нагород та європейський рекорд.

Загалом на чемпіонаті Європи Україну представляють 45 спортсменів з 11 регіонів України. 27 з них мають ураження опорно-рухового апарату, 16 — порушення зору, 2 — порушення розумового та фізичного розвитку.

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