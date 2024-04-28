9-річний українець завоював срібло юнацького міжнародного турніру серед 11-річних у Франції

Джерело - Чемпіон.

Українець Давид Дробов став срібним призером міжнародного юнацького турніру з настільного тенісу серед 11-річних WTT Youth Contender Metz France.

Про це інформує Федерація настільного тенісу України.

9-річний український спортсмен дійшов до фіналу, де поступився австрійцю Луїсу Фегерлю. Цікаво, що напередодні він грав із Луїсом у відбірковій групі та переміг його.

Нагадаємо, Давид Дробов і 10-річна Діана Дідух завоювали в особистих змаганнях відповідно золоту та срібну нагороди серед 11-річних спортсменів на World Table Tennis Youth Contender, який проходив у Люксембурзі.

Напередодні Дідух виграла юнацький міжнародний турнір у Франції.

Раніше українка Вероніка Матюніна виграла у змаганнях змішаних пар U-19 на турнірі з настільного тенісу WTT Youth Star Contender Podgorica-2024, який проходив у чорногорській Подґоріці.