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Україна здобула дві ліцензії на Олімпіаду-2024 в академічному веслуванні

Сьогодні 12:58 135 0
Україна здобула дві ліцензії на Олімпіаду-2024 в академічному веслуванні
#Академічне веслування, #Ігор Хмара, #Станіслав Ковальов, #Євгенія Довгодько

Джерело - Чемпіон.

За підсумками європейської кваліфікаційної регати Україна отримала дві перепустки на Олімпіаду-2024 в академічному веслуванні.

Бронзові призери чемпіонату світу-2022 Ігор Хмара та Станіслав Ковальов перемогли у фіналі двійки парної легкої ваги. Український дует лідирував у кожній з позначок та впевнено виграв золоту нагороду.

Другу ліцензію на Ігри в Парижі виборола Євгенія Довгодько. В одиночному човні Євгенія посіла третє місце  з трьох прохідних та здобула історичну перепустку на Олімпіаду для України в даній дисципліні.

Зазначимо, що на Іграх-2020 у Токіо Україна була представлена лише в одній дисципліні в академічному веслуванні. Загальна кількість українських спортсменів, що здобули ліцензії на Ігри-2024 зросла до 89. 

Літні Олімпійські ігри відбудуться у столиці Франції з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Раніше збірна України з академічного веслування завоювала медаль на першому етапі Кубку світу сезону-2024 в італійському Верезе.

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