Україна здобула дві ліцензії на Олімпіаду-2024 в академічному веслуванні

Джерело - Чемпіон.

За підсумками європейської кваліфікаційної регати Україна отримала дві перепустки на Олімпіаду-2024 в академічному веслуванні.

Бронзові призери чемпіонату світу-2022 Ігор Хмара та Станіслав Ковальов перемогли у фіналі двійки парної легкої ваги. Український дует лідирував у кожній з позначок та впевнено виграв золоту нагороду.

Другу ліцензію на Ігри в Парижі виборола Євгенія Довгодько. В одиночному човні Євгенія посіла третє місце з трьох прохідних та здобула історичну перепустку на Олімпіаду для України в даній дисципліні.

Зазначимо, що на Іграх-2020 у Токіо Україна була представлена лише в одній дисципліні в академічному веслуванні. Загальна кількість українських спортсменів, що здобули ліцензії на Ігри-2024 зросла до 89.

Літні Олімпійські ігри відбудуться у столиці Франції з 26 липня по 11 серпня 2024 року.

Раніше збірна України з академічного веслування завоювала медаль на першому етапі Кубку світу сезону-2024 в італійському Верезе.