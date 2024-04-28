Джерело - Чемпіон.
Жіноча збірна України з флорболу обіграла Іспанію в матчі кубку EUROPOWER, який триває в Італії.
Зустріч завершилася з рахунком 3:3 на користь українок.
- Флорбол — це різновидів хокею з пластиковим м'ячем, удари по якому завдають ключкою
Кубок EUROPOWER з флорболу
28 квітня
Іспанія — Україна 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)
Голи: 1:0 - 3:17 Баяррис, 1:1 - 4:44 Луклінська, 1:2 - 11:00 Дубовикова, 1:3 - 37:09 Зелена, 2:3 - 41:11 Сужар
Зазначимо, що в другому поєдинку дня збірна України зіграє з представниками Італії. Початок — о 13:00 за київським часом.
Напередодні українки поступилися Іспанії (1:12) та програли гру італійкам (3:5).