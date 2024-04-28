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Збірна України з флорболу обіграла Іспанію

Сьогодні 11:48 79 0
Збірна України з флорболу обіграла Іспанію

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України з флорболу обіграла Іспанію в матчі кубку EUROPOWER, який триває в Італії.

Зустріч завершилася з рахунком 3:3 на користь українок. 

  • Флорбол — це різновидів хокею з пластиковим м'ячем, удари по якому завдають ключкою

Кубок EUROPOWER з флорболу

28 квітня

Іспанія — Україна 2:3 (1:2, 0:1, 1:0)

Голи: 1:0 - 3:17 Баяррис, 1:1 - 4:44 Луклінська, 1:2 - 11:00 Дубовикова, 1:3 - 37:09 Зелена, 2:3 - 41:11 Сужар

Зазначимо, що в другому поєдинку дня збірна України зіграє з представниками Італії. Початок — о 13:00 за київським часом.

Напередодні українки поступилися Іспанії (1:12) та програли гру італійкам (3:5).

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