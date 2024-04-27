SkyUp мінімально переміг Аврору, Ураган розгромив Кардинал-Рівне: Результати матчів плей-оф Екстра-ліги

Джерело - Чемпіон.

У суботу, 27 квітня, відбулися два поєдинки 1/4 фіналу Екстра-ліги України з футзалу.

Київський SkyUp мінімально переміг Аврору, а іванофранківський Ураган розгромив Кардинал-Рівне.

Зазначимо, що чвертьфінальна серія проходить до двох перемог однієї з команд.

Екстра-ліга України з футзалу

1/4 фіналу, плей-оф

27 квітня

SkyUp Futsal (Київ) – Aurora Team (Київ) 4:3

Голи: Салтанов 8, Щериця 13, Корнєв 18, Тменов 39 – Семенченко 3,18, Боргун 10

Кардинал-Рівнестандарт (Рівне) – Ураган (Івано-Франківськ) 2:7

Голи: Волянюк 7, 15 – Фаренюк 2, Грицина 24,29, Мослан 24,31, Корсун 26,31

В інших парах 1/4 фіналу плей-оф зустрічаються:

Енергія (Львів) — Сокіл (Хмельницький)

МСК Харків (Харків) – ХІТ (Київ)

Нагадаємо, що Ураган посів перше місце регулярного чемпіонату, випередивши ХІТ. Напередодні Сокіл здолав Енергію в першому матчі плей-оф Екстра-ліги