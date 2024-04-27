Членство Росії у Всесвітній федерації бадмінтону призупинили

Джерело - ФБУ.

Членство Росії у Всесвітній федерації бадмінтону офіційно призупинили.

Про це повідомляє ФБУ.

Зазначається, що таке рішення раніше прийняли на Раді ВФБ, і зараз його затвердили після голосування делегатів країн-учасників. Відтепер російські представники не можуть брати участь у заходах Всесвітньої федерації бадмінтону.

Нагадаємо, напередодні українські спортсмени здобули три бронзи на міжнародних змаганнях в Хорватії, та дві нагороди на змаганнях у Словаччині.

У лютому збірна України з бадмінтону посіла 4-е місце на командному чемпіонаті Європи-2024.