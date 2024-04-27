Членство Росії у Всесвітній федерації бадмінтону призупинили

Джерело - ФБУ.
Членство Росії у Всесвітній федерації бадмінтону офіційно призупинили.
Про це повідомляє ФБУ.
Зазначається, що таке рішення раніше прийняли на Раді ВФБ, і зараз його затвердили після голосування делегатів країн-учасників. Відтепер російські представники не можуть брати участь у заходах Всесвітньої федерації бадмінтону.
Нагадаємо, напередодні українські спортсмени здобули три бронзи на міжнародних змаганнях в Хорватії, та дві нагороди на змаганнях у Словаччині.
У лютому збірна України з бадмінтону посіла 4-е місце на командному чемпіонаті Європи-2024.