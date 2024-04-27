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Збірна України U-19 з флорболу поступилася Іспанії

Сьогодні 13:33 218 0
Збірна України U-19 з флорболу поступилася Іспанії

Джерело - Чемпіон.

Збірна України U-19 з флорболу програла Іспанії в стартовому матчі кубку EUROPOWER, який відбувається в Бельгії.

Зустріч завершилася з рахунком 5:9 на користь іспанців. У першому періоді підопічні Віталія Черноусова програли з рахунком 1:3, однак змогли скоротити перевагу в другому — 3:4. Завершальна частина гри в українців не задалася, що вилилося в підсумковий рахунок 5:9 на користь "рохіти".

  • Флорбол — це різновидів хокею з пластиковим м'ячем, удари по якому завдають ключкою

Кубок EUROPOWER з флорболу
1 матч, 27 квітня

Україна U-19 — Іспанія U-19 5:9 (1:3, 2:1, 2:5)

Голи: 1:0 - 4:24 Мірошниченко, 1:1 - 10:30 Маркос, 1:2 - 12:02 Гонсалес, 1:3 - 15:33 Маркос, 1:4 - 29:44 Лопес, 2:4 - 37:58 Лемешко, 3:4 - 39:28 Мірошниченко, 3:5 - 44:10 Барбаділло, 3:6 - 45:24 Кобо, 3:7 - 46:26 Барбаділло, 4:7 - 47:28 Шев'як, 5:7 - 49:51 Гаврилець, 5:8 - 56:55 Лопес, 5:9 - 58:03 Корнехо

Зазначимо, що в другому поєдинку дня збірна України зіграє з представниками Франції. Початок — о 20:00 за київським часом.

Зауважимо, що жіноча збірна України з флорболу також зіграє на кубку EUROPOWER. У сьогоднішніх матчах українкам протистоятимуть команди Італії та Іспанії.

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