Джерело - Чемпіон.

У межах другого туру ІІ етапу Суперліги з гандболу серед жінок сезону-2023/2024 відбувся один матч.

Хмельницький ДЮСШ 1-ХНУ обіграв криворізький ДонДУВС.

Чемпіонат України з гандболу серед жінок — Суперліга

2 тур, ІІ етап, 26 квітня

ДЮСШ 1-ХНУ (Хмельницький) — ДонДУВС (Кривий Ріг) 26:24 (13:12)

Сьогодні відбудеться ще два матчі в межах жіночої Суперліги, трансляції відбудуться на ютуб-каналі Федерації гандболу України:

12:00 Спартак-ШВСМ (Київ) — Галичанка (Львів)

14:00 КОСФК (Київська область) — Карпати (Ужгород)

Формат чемпіонату Суперліги України з гандболу

ІІ етап. Група А розіграє підсумкові 1-4 місця, а група Б гратиме за 5-7 позиції. Склад груп був сформований за результатами І етапу. Очки та голи І етапу зберігаються. ІІ етап складається з трьох з`їзних турів (тури 7, 8 та 9). Усього кожна команда Групи А на ІІ етапі зіграє по 9 матчів, команди групи Б — по 6 матчів.

Напередодні Галичанка розгромно перемогла КОСФК, а ужгородські Карпати поступилися столичному Спартаку-ШВСМ.

Раніше визначилися суперниці українських гандболісток на Євро-2024.