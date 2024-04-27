Головне
Помста у Житомирі, заруба в Дніпрі та випробування в Черкасах: головні інтриги 26 туру УПЛ
Сьогодні 10:45 178
Збірна України зіграє з Естонією в стартовому матчі чемпіонату світу в Дивізіоні 1В
Сьогодні 11:11 98
УАФ відкликала Павелка з посади у виконавчому комітеті УЄФА
Вчора 23:17 263
ФІБА продовжила відсторонення Росії та Білорусі
Вчора 22:34 217
Верняєв не зміг потрапити на подіум ЧЄ-2024 у вправах на коні
Вчора 20:54 4237
Костюк сенсаційно програла у другому колі турніру в Мадриді
Вчора 17:15 1176
Скандал у Франції: Ігнатенка звинувачують у расизмі
Вчора 16:30 15345 2
Заубер, який стане Ауді, оголосив про підписання першого пілота на наступний сезон
Вчора 12:11 422
38-ма річниця. За добу після Чорнобильської аварії Динамо в Києві приймало Спартак, про трагедію ніхто не знав
Вчора 11:48 14145
Росіяни та білоруси не братимуть участь в Олімпійських іграх-2024
25.04.2024 23:38 1912
Прямі трансляції
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Вчора 06:24 866
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Нива (Тернопіль) — Гірник-Спорт — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Вчора 06:15 261
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
ФСК Маріуполь — Епіцентр — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Вчора 02:10 253
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Лівий берег — Кудрівка-Нива — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
25.04.2024 21:39 229
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
21.04.2024 14:14 1266 1
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
21.04.2024 14:09 907
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
21.04.2024 04:02 885
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
20.04.2024 19:04 1250
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
20.04.2024 11:11 784
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
20.04.2024 11:05 730

ДЮСШ 1-ХНУ здолав ДонДУВС: результати матчів жіночої Суперліги

Сьогодні 11:52 45 0
ДЮСШ 1-ХНУ здолав ДонДУВС: результати матчів жіночої Суперліги
#ДЮСШ 1-ХНУ, #Жіноча Суперліга з гандболу, #ДонДУВС

Джерело - Чемпіон.

У межах другого туру ІІ етапу Суперліги з гандболу серед жінок сезону-2023/2024 відбувся один матч.

Хмельницький ДЮСШ 1-ХНУ обіграв криворізький ДонДУВС.

Чемпіонат України з гандболу серед жінок — Суперліга
2 тур, ІІ етап, 26 квітня

ДЮСШ 1-ХНУ (Хмельницький) — ДонДУВС (Кривий Ріг) 26:24 (13:12)

Сьогодні відбудеться ще два матчі в межах жіночої Суперліги, трансляції відбудуться на ютуб-каналі Федерації гандболу України:

  • 12:00 Спартак-ШВСМ (Київ) — Галичанка (Львів)
  • 14:00 КОСФК (Київська область) — Карпати (Ужгород)

Формат чемпіонату Суперліги України з гандболу

ІІ етап. Група А розіграє підсумкові 1-4 місця, а група Б гратиме за 5-7 позиції. Склад груп був сформований за результатами І етапу. Очки та голи І етапу зберігаються. ІІ етап складається з трьох з`їзних турів (тури 7, 8 та 9). Усього кожна команда Групи А на ІІ етапі зіграє по 9 матчів, команди групи Б — по 6 матчів.

Напередодні Галичанка розгромно перемогла КОСФК, а ужгородські Карпати поступилися столичному Спартаку-ШВСМ.

Раніше визначилися суперниці українських гандболісток на Євро-2024.

Коментарі ()
Популярне зараз
Заневська — про відмову тиснути руку Соболенко: Я отримала величезний негатив, але моя совість чиста Заневська — про відмову тиснути руку Соболенко: Я отримала величезний негатив, але моя совість чиста 1321
Скандал у Франції: Ігнатенка звинувачують у расизмі Скандал у Франції: Ігнатенка звинувачують у расизмі 15345 2
Лунін вперше з січня не потрапив у стартовий склад Реала на матч Ла Ліги Лунін вперше з січня не потрапив у стартовий склад Реала на матч Ла Ліги 671
"Давай, обстрілюй труп, як твій дім обстріляли": російський кіберспортсмен пробив чергове дно "Давай, обстрілюй труп, як твій дім обстріляли": російський кіберспортсмен пробив чергове дно 602
Костюк сенсаційно програла у другому колі турніру в Мадриді Костюк сенсаційно програла у другому колі турніру в Мадриді 1176
Верняєв не зміг потрапити на подіум ЧЄ-2024 у вправах на коні Верняєв не зміг потрапити на подіум ЧЄ-2024 у вправах на коні 4237
Рекомендуємо
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 138940 2
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 40275
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 161925
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 30873 2
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 48820 1
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 360632