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Бех-Романчук розпочне сезон на п'ятому етапі Діамантової ліги

Сьогодні 22:11 80 0
Бех-Романчук розпочне сезон на п'ятому етапі Діамантової ліги
Фото - Getty Images
#Марина Бех-Романчук, #Діамантова ліга

Джерело - Чемпіон.

Українська стрибунка Марина Бех-Романчук відновить виступи на п'ятому етапі Діамантової ліги-2024.

Про це повідомили організатори змагань.

Етап відбудеться 25 травня в Юджині (США)Востаннє українка виступала на етапі Діамантової ліги 8 вересня, коли здобула срібло в потрійному стрибку в Брюсселі.

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Допис, поширений Wanda Diamond League (@diamondleagueathletics)

Бех-Романчук достроково завершила зимовий сезон у легкій атлетиці через запалення ахілла. Через це вона пропустила чемпіонат світу в приміщенні, який відбувся у березні в шотландському Глазго.

Своє рішення вона пояснила тим, що у пріоритеті на сезон 2024 року є Олімпіада в Парижі. Туди українська легкоатлетка відібралася у потрійному стрибку та може ще кваліфікуватися й у стрибках у довжину.

Нагадаємо, у серпні Бех-Романчук здобула срібло на чемпіонаті світу в потрійному стрибку.

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