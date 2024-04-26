Бех-Романчук розпочне сезон на п'ятому етапі Діамантової ліги

Джерело - Чемпіон.

Українська стрибунка Марина Бех-Романчук відновить виступи на п'ятому етапі Діамантової ліги-2024.

Про це повідомили організатори змагань.

Етап відбудеться 25 травня в Юджині (США). Востаннє українка виступала на етапі Діамантової ліги 8 вересня, коли здобула срібло в потрійному стрибку в Брюсселі.

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Бех-Романчук достроково завершила зимовий сезон у легкій атлетиці через запалення ахілла. Через це вона пропустила чемпіонат світу в приміщенні, який відбувся у березні в шотландському Глазго.

Своє рішення вона пояснила тим, що у пріоритеті на сезон 2024 року є Олімпіада в Парижі. Туди українська легкоатлетка відібралася у потрійному стрибку та може ще кваліфікуватися й у стрибках у довжину.

Нагадаємо, у серпні Бех-Романчук здобула срібло на чемпіонаті світу в потрійному стрибку.