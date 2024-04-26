Джерело - Чемпіон.

Хмельницький Сокіл здобув перемогу над львівською Енергією в першому матчі 1/4 фіналу плей-оф чемпіонату України з футзалу.

Поєдинок завершився з рахунком 3:6.

Чвертьфінальна серія проходить до двох перемог однієї з команд.

Екстра-ліга України з футзалу

1/4 фіналу, плей-оф

Енергія (Львів) — Сокіл (Хмельницький) 3:6

Голи: Кузь 2, Легендзевич 27, Радевич 40 – Первєєв 4, Данилюк 8,24,38, Бабак 18, Сохорук 37

В інших парах 1/4 фіналу плей-оф зустрічаються:

SkyUp Futsal (Київ) – Aurora Team (Київ)

Кардинал-Рівнестандарт (Рівне) – Ураган (Івано-Франківськ)

МСК Харків (Харків) – ХІТ (Київ)

Нагадаємо, що Ураган посів перше місце регулярного чемпіонату, випередивши ХІТ.