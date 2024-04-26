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Юнес пройшов у 1/16 останнього відбіркового турніру на Олімпійські ігри-2024

Сьогодні 13:46 116 0
Юнес пройшов у 1/16 останнього відбіркового турніру на Олімпійські ігри-2024
#Збірна України з фехтування, #Олімпіада-2024, #Клод Юнес

Джерело - Чемпіон.

Український рапірист Клод Юнес в 1/16 фіналу європейського зонального відбору на Олімпійські ігри-2024 змагатиметься з хорватом Петаром Філесом.

Поєдинок розпочнеться о 13:40 за київським часом.

У груповому етапі українець з 4 перемогами посів друге місце, поступившись лише у протистояннях зі словаком Арпадом Фазекасом (2:5) та сербом Валько Чуком (5:3).

Зазначимо, що це змагання є останньою можливістю для представників нашого континенту кваліфікуватися на головний мультиспортивний старт чотириріччя, який цього літа прийматиме столиця Франції.

Нагадаємо, Україна вже має командні олімпійські ліцензії у жіночих шаблі та шпазі.

Росіяни під міжнародним тиском відмовляються брати участь в ОІ. Про це свідчать заяви представників фехтування, художньої гімнастки,  плавання, веслування академічного, стрільби, спортивної гімнастики та стрільби з лука.

 

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