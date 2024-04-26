Галичанка розгромила КОСФК, Карпати поступилися Спартаку: результати матчів жіночої Суперліги

Джерело - Чемпіон.

У межах стартового туру ІІ етапу Суперліги з гандболу серед жінок сезону-2023/2024 відбулося 3 поєдинки.

Зокрема, Галичанка розгромно перемогла КОСФК, а ужгородські Карпати поступилися столичному Спартаку-ШВСМ.

Чемпіонат України з гандболу серед жінок — Суперліга

1 тур, ІІ етап, 26 квітня

Реал (Миколаїв) — ДЮСШ 1-ХНУ 23:24 (10:15)

Галичанка (Львів) — КОСФК (Київська область) 33:15 (17:5)

Карпати (Ужгород) — Спартак-ШВСМ (Київ) 21:27 (13:12)

Формат чемпіонату Суперліги України з гандболу

ІІ етап. Група А розіграє підсумкові 1-4 місця, а група Б гратиме за 5-7 позиції. Склад груп був сформований за результатами І етапу. Очки та голи І етапу зберігаються. ІІ етап складається з трьох з`їзних турів (тури 7, 8 та 9). Усього кожна команда Групи А на ІІ етапі зіграє по 9 матчів, команди групи Б — по 6 матчів.

Наразі в турнірній таблиці лідирує Галичанка, яка має тільки дві поразки. На три очки відстають ужгородські Карпати. Близька конкуренція також за третє місце — між КОСФК та Спартаком. Ще менші розриви в очках між командами у групі Б.

Турнірна таблиця за підсумками І етапу

Раніше визначилися суперниці українських гандболісток на Євро-2024.