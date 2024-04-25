Головне
Білодід завоювала золото чемпіонату Європи
Сьогодні 20:16 130
Михальчик здобув срібну нагороду на перегонах "24 години Ле-Мана"
Сьогодні 17:56 2596
Ястремська здобула вольову перемогу над Аранго в другому колі турніру в Мадриді
Сьогодні 16:23 368 2
Визначився транслятор чемпіонських боїв Усика та Берінчика
Сьогодні 15:40 380
Світоліна несподівано поступилася Соррібес-Тормо в другому колі турніру в Мадриді
Сьогодні 14:20 2411 2
Рух став лауреатом премії УЄФА Grassroots Awards
Сьогодні 11:10 371
Гусєву — 41: шлях відданого воїна, який отримав другий шанс на життя
Сьогодні 11:00 551
Евертон, попри моторошну травму Миколенка, обіграв Ліверпуль у дербі: результати матчів АПЛ
Сьогодні 00:05 19532
Миколенко зазнав болючої травми в матчі з Ліверпулем
Вчора 23:15 1037
Верняєв став срібним призером чемпіонату Європи
Вчора 22:34 4801 1
Прямі трансляції
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Інгулець — Прикарпаття — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Сьогодні 19:30 98
СК Полтава — Карпати — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
СК Полтава — Карпати — онлайн-трансляція LIVE — Група "Чемпіонська" — Перша ліга
Сьогодні 16:46 163
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Металіст — Кремінь — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Сьогодні 01:34 535
Буковина — Діназ — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Буковина — Діназ — онлайн-трансляція LIVE — Група "Вибування" — Перша ліга
Вчора 04:00 318
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE фіналу турніру в Штутгарті
21.04.2024 14:14 1208 1
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Кремінь - Нива - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
21.04.2024 14:09 855
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
21.04.2024 04:02 828
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
20.04.2024 19:04 1192
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
20.04.2024 11:11 735
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
20.04.2024 11:05 684

Лесюк поступився в сутичці за бронзову медаль чемпіонату Європи

Сьогодні 18:46 133 0
Лесюк поступився в сутичці за бронзову медаль чемпіонату Європи
#Артем Лесюк, #Чемпіонат Європи із дзюдо

Джерело - Чемпіон.

Артем Лесюк зазнав поразки від Седріка Револя з Франції у сутичці за бронзову медаль чемпіонату Європи з дзюдо, яке відбувається в хорватському Загребі.

Українець став п'ятим у ваговій категорії до 60 кг за підсумками континентальної першості. Зазначимо, що Лесюк на старті змагань переміг словенця Давіда Старкеля та французького дзюдоїста Ромена Валадье-Пікара, після чого поступився турку Саліху Їлдізу. На шляху до бронзового фіналу Артем здолав бельгійця Жорер Ферстаппена.

За золоту нагороду ЧЄ побореться українська дзюдоїстка Дар'я Білодід, яка змагатиметься зі словенкою Каєю Кайзер.

Раніше збірна України завоювала п'ять медалей на Кубку Європи з дзюдо серед ветеранів у польській Варшаві.

Коментарі ()
Популярне зараз
Михальчик здобув срібну нагороду на перегонах "24 години Ле-Мана" Михальчик здобув срібну нагороду на перегонах "24 години Ле-Мана" 2596
Верняєв став срібним призером чемпіонату Європи Верняєв став срібним призером чемпіонату Європи 4801 1
Евертон, попри моторошну травму Миколенка, обіграв Ліверпуль у дербі: результати матчів АПЛ Евертон, попри моторошну травму Миколенка, обіграв Ліверпуль у дербі: результати матчів АПЛ 19532
Дніпро вдруге став чемпіоном України з баскетболу Дніпро вдруге став чемпіоном України з баскетболу 8745 1
Світоліна несподівано поступилася Соррібес-Тормо в другому колі турніру в Мадриді Світоліна несподівано поступилася Соррібес-Тормо в другому колі турніру в Мадриді 2411 2
Білодід завдяки ефектному кидку вийшла у чвертьфінал ЧЄ-2024 Білодід завдяки ефектному кидку вийшла у чвертьфінал ЧЄ-2024 6659 1
Рекомендуємо
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 82376
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 138843 2
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 16806 2
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 30839 2
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 118480
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 21661 2