Джерело - Чемпіон.

Артем Лесюк зазнав поразки від Седріка Револя з Франції у сутичці за бронзову медаль чемпіонату Європи з дзюдо, яке відбувається в хорватському Загребі.

Українець став п'ятим у ваговій категорії до 60 кг за підсумками континентальної першості. Зазначимо, що Лесюк на старті змагань переміг словенця Давіда Старкеля та французького дзюдоїста Ромена Валадье-Пікара, після чого поступився турку Саліху Їлдізу. На шляху до бронзового фіналу Артем здолав бельгійця Жорер Ферстаппена.

За золоту нагороду ЧЄ побореться українська дзюдоїстка Дар'я Білодід, яка змагатиметься зі словенкою Каєю Кайзер.

Раніше збірна України завоювала п'ять медалей на Кубку Європи з дзюдо серед ветеранів у польській Варшаві.