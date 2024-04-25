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20.04.2024 10:53 834

Другий етап Ліги кросу перенесено через підвищення рівня води

Сьогодні 16:28 79 0
Другий етап Ліги кросу перенесено через підвищення рівня води

Джерело - Чемпіон.

Другий етап змагань з кросового бігу Ліга кросу було перенесено через підвищення рівня води в межах міста Києва та Канівського водосховища.

Про це повідомляє Федерація легкої атлетики України.

ІІ етап Ліги кросу мав відбутися 28 квітня в межах заходу Кросфест.Весна 2024 у київському парку Муромець. Про нові дати проведення другого етапу Ліги кросу буде повідомлено згодом.

Ліга кросу — це серія змагань з кросу протягом року в різних містах і локаціях країни, з фінальним етапом у Києві. Нещодавно ФЛАУ та організатор найбільших бігових подій в Україні Run Ukraine підписали Меморандум про співпрацю та домовилися про спільну організацію турніру.

Раніше 12-річна Яна Степаненко, яка два роки тому втратила обидві ноги під час російського ракетного удару по вокзалу у Краматорську, взяла участь у Бостонському марафоні.

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