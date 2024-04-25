Джерело - Чемпіон.
Українські спортивні гімнасти пробилися до п'яти фіналів чемпіонату Європи в італійському Ріміні.
Розклад фіналів за участю українців на континентальній першості
26 квітня:
- Вправи на коні — Олег Верняєв;
27 квітня:
- Опорний стрибок — Назар Чепурний, Ігор Радівілов;
- Паралельні бруси — Ілля Ковтун, Назар Чепурний;
- Вправи на перекладині — Ілля Ковтун;
28 квітня:
- Фінал командного турніру
Напередодні Верняєв здобув срібло ЧЄ за підсумками багатоборства. Для Верняєва це 13 медаль на рівні континентальної першості в кар'єрі та перша з 2017 року. З листопада 2020 року до березня 2023 гімнаст був спершу відсторонений, а тоді дискваліфікований через позитивний допінг-тест. У 2023 році виграв апеляцію і термін його дискваліфікації скоротили.