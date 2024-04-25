Головне
Світоліна несподівано поступилася Соррібес-Тормо в другому колі турніру в Мадриді
Сьогодні 14:20 1151 1
Рух став лауреатом премії УЄФА Grassroots Awards
Сьогодні 11:10 255
Гусєву — 41: шлях відданого воїна, який отримав другий шанс на життя
Сьогодні 11:00 336
Евертон, попри моторошну травму Миколенка, обіграв Ліверпуль у дербі: результати матчів АПЛ
Сьогодні 00:05 18869
Миколенко зазнав болючої травми в матчі з Ліверпулем
Вчора 23:15 933
Верняєв став срібним призером чемпіонату Європи
Вчора 22:34 4520 1
День драфту в американському футболі
Вчора 21:25 447
Дніпро вдруге став чемпіоном України з баскетболу
Вчора 20:47 8538 1
Збірна України розгромила Китай перед стартом чемпіонату світу
Вчора 20:20 1121
Збірна Польщі обрала стадіон на матч з Україною
Вчора 18:19 691
Прямі трансляції

Українці пробилися до 5 фіналів на чемпіонаті Європи в Ріміні

Сьогодні 14:59 95 0
Українці пробилися до 5 фіналів на чемпіонаті Європи в Ріміні
#Ігор Радівілов, #Спортивна гімнастика, #Ілля Ковтун, #Назар Чепурний, #Олег Верняєв, #Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики

Джерело - Чемпіон.

Українські спортивні гімнасти пробилися до п'яти фіналів чемпіонату Європи в італійському Ріміні.

Розклад фіналів за участю українців на континентальній першості

26 квітня:

  • Вправи на коні — Олег Верняєв;

27 квітня:

  • Опорний стрибок — Назар Чепурний, Ігор Радівілов;
  • Паралельні бруси — Ілля Ковтун, Назар Чепурний;
  • Вправи на перекладині — Ілля Ковтун;

28 квітня:

  • Фінал командного турніру

Напередодні Верняєв здобув срібло ЧЄ за підсумками багатоборства. Для Верняєва це 13 медаль на рівні континентальної першості в кар'єрі та перша з 2017 року. З листопада 2020 року до березня 2023 гімнаст був спершу відсторонений, а тоді дискваліфікований через позитивний допінг-тест. У 2023 році виграв апеляцію і термін його дискваліфікації скоротили.

Коментарі ()
Популярне зараз
Колись бачили таке в жіночому футболі? Епічний махач після матчу Шахтар — Кривбас Колись бачили таке в жіночому футболі? Епічний махач після матчу Шахтар — Кривбас 28201 2
Дніпро вдруге став чемпіоном України з баскетболу Дніпро вдруге став чемпіоном України з баскетболу 8538 1
Світоліна несподівано поступилася Соррібес-Тормо в другому колі турніру в Мадриді Світоліна несподівано поступилася Соррібес-Тормо в другому колі турніру в Мадриді 1151 1
Евертон, попри моторошну травму Миколенка, обіграв Ліверпуль у дербі: результати матчів АПЛ Евертон, попри моторошну травму Миколенка, обіграв Ліверпуль у дербі: результати матчів АПЛ 18869
Збірна України розгромила Китай перед стартом чемпіонату світу Збірна України розгромила Китай перед стартом чемпіонату світу 1121
Верняєв став срібним призером чемпіонату Європи Верняєв став срібним призером чемпіонату Європи 4520 1
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 15531
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 48740 1
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 21654 2
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 26295
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 340559 9
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 12065