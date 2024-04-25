Джерело - Чемпіон.

Українські спортивні гімнасти пробилися до п'яти фіналів чемпіонату Європи в італійському Ріміні.

Розклад фіналів за участю українців на континентальній першості

26 квітня:

Вправи на коні — Олег Верняєв;

27 квітня:

Опорний стрибок — Назар Чепурний, Ігор Радівілов;

Паралельні бруси — Ілля Ковтун, Назар Чепурний;

Вправи на перекладині — Ілля Ковтун;

28 квітня:

Фінал командного турніру

Напередодні Верняєв здобув срібло ЧЄ за підсумками багатоборства. Для Верняєва це 13 медаль на рівні континентальної першості в кар'єрі та перша з 2017 року. З листопада 2020 року до березня 2023 гімнаст був спершу відсторонений, а тоді дискваліфікований через позитивний допінг-тест. У 2023 році виграв апеляцію і термін його дискваліфікації скоротили.