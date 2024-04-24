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Верняєв став срібним призером чемпіонату Європи

Сьогодні 22:34 141 0
Верняєв став срібним призером чемпіонату Європи
#Верняєв, #Ілля Ковтун

Джерело - Чемпіон.

Українець Олег Верняєв здобув срібну медаль на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики в італійському Ріміні.

Олімпійський чемпіон 2016 року посів другу позицію за підсумками багатоборства із результатом 84,031 бала. 

Для Верняєва це 13 медаль на рівні континентальної першості в кар'єрі та перша з 2017 року. З листопада 2020 року до березня 2023 гімнаст був спершу відсторонений, а тоді дискваліфікований через позитивний допінг-тест. У 2023 році виграв апеляцію і термін його дискваліфікації скоротили.

В даній дисципліні Україну представив ще один спортсмен, Ілля Ковтун. Він посів шосте місце з результатом 83,331 бала.

Чемпіоном Європи став кіпріот Маріос Георгіу (84,635).

Зазначимо, що збірна України стала першою у командній кваліфікації (253,661 бала) та побореться за медалі у фіналі 28 квітня.

Верняєв, Ковтун та ще два українці, Назар Чепурний та Ігор Радівілов, пройшли кваліфікацію та пробились в окремі фінали, вони пройдуть 26 та 27 квітня.

Список фіналів, в яких виступлять українці на Євро-2024

  • Кінь — Верняєв (перше місце у кваліфікації)
  • Паралельні бруси — Ковтун (перше місце), Чепурний (третє місце)
  • Перекладина — Ковтун (перше місце)
  • Опорний стрибок — Чепурний (перше місце), Радівілов (друге місце)

Нагадаємо, Чепурний виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики в Баку, а також здобув срібло. Ще одну золоту нагороду в Азербайджані для України завоював Ковтун.

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