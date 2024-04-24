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Українські рапіристки зупинилися на стадії 1/16 фіналу Кубку світу

Сьогодні 12:07 134 0
Українські рапіристки зупинилися на стадії 1/16 фіналу Кубку світу

Джерело - Чемпіон.

Завершився Кубок світу з фехтування в грузинському Тбілісі. Найкращими серед українок стали Анна Тараненко та Дарія Миронюк, які змогли вийти до 1/16 фіналу турніру.

Для 22-річної Миронюк та 23-річної Тараненко це було дебютне потрапляння в топ-32 такого рівня змагань. Обидві фехтувальниці пробилися до 1/32 завдяки успішним виступам на груповому етапі — 5 з 6 перемог. На цій стадії турніру Миронюк перемогла француженку Еммі Нель (15:5), а Тараненко переграла "нейтральну" спортсменку з російським паспортом Анну Соловйову (1:15).

У наступному етапі обидві українки зазнали поразок. Анна поступилася майбутній чемпіонці КС Аліче Вольпі (8:15) з Італії, а Дарія — володарці бронзової нагороди в Тбілісі Мартіні Фаваретто (4:15), яка також представляє італійську команду.

Інші українські фехтувальниці Катерина Буденко, Ольга Сопіт і Вікторія Горпенченко не змогли пройти кваліфікаційний тур прямого вибування.

У командних змаганнях збірна України в складі Тараненко, Миронюк, Буденко та Сопіт посіла 13-ту сходинку. Українки поступилися суперницям з Китаю (19:45) в 1/8 фіналу, зазнали поразки від іспанок (36:45) та здобули перемогу над суперницями з Австрії (45:24).

Раніше 16-річна українка Анна Максименко виграла золото чемпіонату світу-2024 з фехтування серед кадетів та юніорів.

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