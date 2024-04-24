Українці завоювали ще 8 медалей: третій день чемпіонату Європи з параплавання

Джерело - Суспільне Спорт.

Українські спортсмени здобули ще вісім нагород на чемпіонаті Європи-2024 з параплавання, який проходить у португальській Мадейрі.

Про результати плавців інформує Суспільне Спорт.

Україна додала до своєї скарбнички 2 золоті, 4 срібні та 2 бронзові медалі.

Чемпіони та призери

Золото: Антон Коль (100 м, спина, клас S1), Олександр Комаров (50 м, батерфляй, S5)

Срібло: Василь Крайник (100 м, брас, SB14), Данило Чуфаров (100 м, брас, SB11), Олексій Вірченко (100 м, вільний стиль, S13), Денис Остапченко, Данило Семенихін, Вероніка Коржова та Ірина Пойда (змішана естафета 4x50 м, комплекс)

Бронза: Роман Бондаренко (100 м, спина, S2), Марина Вербова (150 м, комплекс, SM4)

Нагадаємо, що в перший день українці вибороли 13 нагород. Результати другого дня — також 8 медалей.

"Синьо-жовті" з 29 нагородами (11 золотих + 8 срібних +10 бронзових) займають проміжну другу сходинку в загальному медальному заліку, поступаючись лише Італії, в якої 30 (12 + 12 + 6).

Загалом на чемпіонаті Європи Україну представляють 45 спортсменів з 11 регіонів України. 27 з них мають ураження опорно-рухового апарату, 16 — порушення зору, 2 — порушення розумового та фізичного розвитку.