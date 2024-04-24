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Дідух виграла юнацький міжнародний турнір у Франції

Сьогодні 09:01 163 0
Дідух виграла юнацький міжнародний турнір у Франції

Джерело - Чемпіон.

Українка Діану Дідух стала чемпіонкою міжнародного юнацького турніру з настільного тенісу WTT Youth Contender Metz France.

Про це інформує Федерація настільного тенісу України.

Тенісистка перемогла всіх без винятку суперниць у віковій категорії 11-річних і посіла найвищу сходинку п’єдесталу.

Це перша перемога Діани на міжнародних змаганнях під егідою World Table Tennis.

Спортсменку підготував і виховав батько, паралімпійський чемпіон Віктор Дідух.

Нагадаємо, 9-річний Давид Дробов і 10-річна Дідух завоювали в особистих змаганнях відповідно золоту та срібну нагороди серед 11-річних спортсменів на World Table Tennis Youth Contender, який проходив у Люксембурзі.

Раніше українка Вероніка Матюніна виграла у змаганнях змішаних пар U-19 на турнірі з настільного тенісу WTT Youth Star Contender Podgorica-2024, який проходив у чорногорській Подґоріці.

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