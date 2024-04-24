Відбудеться перший змагальний день чемпіонату Європи-2024 зі спортивної гімнастики

Україну представлять 10 спортсменів.

Джерело - УФГ.

Збірна України зі спортивної гімнастики стартує у змаганнях чемпіонату Європи-2024, що відбудеться в італійському Ріміні. Команда буде представлена десятьма спортсменами: по п'ять чоловіків та юніорів.

Про це повідомляє Українська федерація гімнастики в Facebook.

На континентальній першості розіграють 16 комплектів нагород — по вісім серед чоловіків та юніорів.

Склад команди України

Чоловіки

Ілля Ковтун

Олег Верняєв

Ігор Радівілов

Назар Чепурний

Радомир Стельмах

Юніори

Юрій Ємельянов

Владислав Власенко

Іван Завада

Іван Рудий

Святослав Швед

Турнір завершиться 28 квітня.

Нагадаємо, українець Чепурний виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики в Баку, а також здобув срібло. Ще одну золоту нагороду в Азербайджані для України завоював Ковтун.