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Відбудеться перший змагальний день чемпіонату Європи-2024 зі спортивної гімнастики

Україну представлять 10 спортсменів.
Сьогодні 09:18 94 0
Відбудеться перший змагальний день чемпіонату Європи-2024 зі спортивної гімнастики

Джерело - УФГ.

Збірна України зі спортивної гімнастики стартує у змаганнях чемпіонату Європи-2024, що відбудеться в італійському Ріміні. Команда буде представлена десятьма спортсменами: по п'ять чоловіків та юніорів.

Про це повідомляє Українська федерація гімнастики в Facebook.

На континентальній першості розіграють 16 комплектів нагород — по вісім серед чоловіків та юніорів. 

Склад команди України

Чоловіки

  • Ілля Ковтун
  • Олег Верняєв
  • Ігор Радівілов
  • Назар Чепурний
  • Радомир Стельмах

Юніори

  • Юрій Ємельянов
  • Владислав Власенко
  • Іван Завада
  • Іван Рудий
  • Святослав Швед

Турнір завершиться 28 квітня.

Нагадаємо, українець Чепурний виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики в Баку, а також здобув срібло. Ще одну золоту нагороду в Азербайджані для України завоював Ковтун.

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