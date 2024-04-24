Відбудеться перший змагальний день чемпіонату Європи-2024 зі спортивної гімнастики

Джерело - УФГ.
Збірна України зі спортивної гімнастики стартує у змаганнях чемпіонату Європи-2024, що відбудеться в італійському Ріміні. Команда буде представлена десятьма спортсменами: по п'ять чоловіків та юніорів.
Про це повідомляє Українська федерація гімнастики в Facebook.
На континентальній першості розіграють 16 комплектів нагород — по вісім серед чоловіків та юніорів.
Склад команди України
Чоловіки
- Ілля Ковтун
- Олег Верняєв
- Ігор Радівілов
- Назар Чепурний
- Радомир Стельмах
Юніори
- Юрій Ємельянов
- Владислав Власенко
- Іван Завада
- Іван Рудий
- Святослав Швед
Турнір завершиться 28 квітня.
Нагадаємо, українець Чепурний виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики в Баку, а також здобув срібло. Ще одну золоту нагороду в Азербайджані для України завоював Ковтун.