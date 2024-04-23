Чендлер: Я домінуватиму над Мак-Грегором

Американський боєць UFC Майкл Чендлер впевнений у своїй перевазі над ексчемпіоном Конором Мак-Грегором.

Про це заявив боєць у коментарі Sportskeeda.

"У поєдинку мені потрібно працювати над тим, щоб залишитися найкращою версією себе, можливо, трохи більш тактовною. Зрозумійте, що я кращий, сильніший боєць, який заслуговує на перемогу більше. Я маю вдарити його по обличчю, притиснути до клітки, підняти його.

Мені не треба вступати в перестрілку з хлопцем, у якого гвинтівка більша, ніж у мене. Я думаю, що б’ю сильніше, ніж він. Час, проведений поза октагоном, вплинув на те, що рухи та рефлекси Конора стали не такими, якими вони були раніше. Я перевершу його і домінуватиму", - сказав Чендлер.