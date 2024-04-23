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Чендлер: Я домінуватиму над Мак-Грегором

Вчора 23:42 101 0
Чендлер: Я домінуватиму над Мак-Грегором
#Конор Мак-Грегор, #Чендлер

Джерело - sportskeeda.com.

Американський боєць UFC Майкл Чендлер впевнений у своїй перевазі над ексчемпіоном Конором Мак-Грегором.

Про це заявив боєць у коментарі Sportskeeda.

"У поєдинку мені потрібно працювати над тим, щоб залишитися найкращою версією себе, можливо, трохи більш тактовною. Зрозумійте, що я кращий, сильніший боєць, який заслуговує на перемогу більше. Я маю вдарити його по обличчю, притиснути до клітки, підняти його.

Мені не треба вступати в перестрілку з хлопцем, у якого гвинтівка більша, ніж у мене. Я думаю, що б’ю сильніше, ніж він. Час, проведений поза октагоном, вплинув на те, що рухи та рефлекси Конора стали не такими, якими вони були раніше. Я перевершу його і домінуватиму", - сказав Чендлер.

Бій відбудеться 29 червня. 

Нагадаємо, Мак-Грегор провів останній поєдинок в липні 2021 року, програвши Дастіну Пор’є.  Чендлер востаннє бився в листопаді 2022 року, коли програв тому ж Пор'є.

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