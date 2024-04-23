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Збірна України назвала склад на чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики-2024

Вчора 22:39 146 0
Збірна України назвала склад на чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики-2024

Джерело - Чемпіон.

Збірна України зі спортивної гімнастики візьме участь у чемпіонаті Європи-2024, що триватиме в італійському Ріміні. Команда буде представлена десятьма спортсменами: п'ятьма чоловіками та п'ятьма юніорами.

Про це повідомляє НОК України.

На континентальній першості буде розіграно 16 комплектів нагород — по вісім серед чоловіків та юніорів. 

Склад збірної України на чемпіонат Європи-2024

Чоловіки

  • Ілля Ковтун
  • Олег Верняєв
  • Ігор Радівілов
  • Назар Чепурний
  • Радомир Стельмах

Юніори

  • Юрій Ємельянов
  • Владислав Власенко
  • Іван Завада
  • Іван Рудий
  • Святослав Швед

Турнір відбудеться з 24 до 28 квітня.

Раніше українець Назар Чепурний виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики в азербайджанському Баку, а також здобув срібло. Ще одну золоту нагороду в Баку для України завоював Ілля Ковтун.

Нагадаємо, українські спортсмени також завоювали три медалі на етапі Кубку світу зі спортивної аеробіки, 14 нагород - на міжнародному турнірі зі спортивної гімнастики.

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