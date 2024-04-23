Збірна України назвала склад на чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики-2024

Джерело - Чемпіон.
Збірна України зі спортивної гімнастики візьме участь у чемпіонаті Європи-2024, що триватиме в італійському Ріміні. Команда буде представлена десятьма спортсменами: п'ятьма чоловіками та п'ятьма юніорами.
Про це повідомляє НОК України.
На континентальній першості буде розіграно 16 комплектів нагород — по вісім серед чоловіків та юніорів.
Склад збірної України на чемпіонат Європи-2024
Чоловіки
- Ілля Ковтун
- Олег Верняєв
- Ігор Радівілов
- Назар Чепурний
- Радомир Стельмах
Юніори
- Юрій Ємельянов
- Владислав Власенко
- Іван Завада
- Іван Рудий
- Святослав Швед
Турнір відбудеться з 24 до 28 квітня.
Раніше українець Назар Чепурний виграв етап Кубку світу зі спортивної гімнастики в азербайджанському Баку, а також здобув срібло. Ще одну золоту нагороду в Баку для України завоював Ілля Ковтун.
Нагадаємо, українські спортсмени також завоювали три медалі на етапі Кубку світу зі спортивної аеробіки, 14 нагород - на міжнародному турнірі зі спортивної гімнастики.