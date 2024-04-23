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Українці завоювали 8 медалей: 2 день чемпіонату Європи з параплавання

Сьогодні 10:59 155 0
Українці завоювали 8 медалей: 2 день чемпіонату Європи з параплавання

Джерело - Суспільне Спорт.

Українські спортсмени здобули 8 нагород на чемпіонаті Європи-2024 з параплавання, який проходить у Мадейрі (Португалія).

Про результати плавців інформує Суспільне Спорт.

Україна додала до своєї скарбнички по чотири золоті та бронзові медалі.

Здобутки українських параплавців

  • Золото: Андрій Трусов (400 м, вільний стиль, клас S7), Вероніка Коржова (400 м, вільний стиль, S7), Ярослав Семененко (50 м, спина, S5), Ірина Пойда (50 м, спина, S5)
  • Бронза: Богдан Гриненко (100 м, спина, S8), Михайло Сербін (100 м, батерфляй, S11), Ярослав Денисенко (100 м, батерфляй, S12), Денис Остапченко, Вероніка Коржова, Олександр Комаров та Ірина Пойда (змішана естафета 4x50 м, вільний стиль)

Нагадаємо, що в перший день українці вибороли 13 медалей. Результат другого дня дозволив "синьо-жовтим" зберегти проміжне друге місце в медальному заліку, зрівнявшись з Італією за кількістю нагород (21) і перемог (9), але поки що поступаючись за срібними медалями (10 проти 4).

Загалом на чемпіонаті Європи Україну представляють 45 спортсменів з 11 регіонів України. 27 з них мають ураження опорно-рухового апарату, 16 — порушення зору, 2 — порушення розумового та фізичного розвитку.

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