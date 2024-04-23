Джерело - ФДУ.
Збірна України завоювала п'ять медалей на Кубку Європи з дзюдо серед ветеранів у польській Варшаві.
Шесторо українців здобули три золота і два срібла.
Усього боролися 130 дзюдоїстів старше 30 років з 25 країн.
Змагання стали другим в історії етапом КЄ. У лютому перший етап приймала латвійська Рига.
Чемпіони та призери
- Золото
Євген Чудик (вагова категорія до 66 кг)
Олександр Бубнюк (до 81 кг)
Денис Стеценко (до 90 кг)
- Срібло
Василь Тудан (до 73 кг)
Олександр Рангаєв (М7, до 90 кг)
Наступний етап Кубку Європи прийматиме 11-12 травня грузинський Тбілісі.
Нагадаємо, українці вибороли дві бронзи на юніорському етапі КЄ.
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