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5 медалей вибороли українські ветерани на етапі Кубку Європи

3 золота і 2 срібла.
Сьогодні 08:42 112 0
5 медалей вибороли українські ветерани на етапі Кубку Європи

Джерело - ФДУ.

Збірна України завоювала п'ять медалей на Кубку Європи з дзюдо серед ветеранів у польській Варшаві.

Шесторо українців здобули три золота і два срібла.

Усього боролися 130 дзюдоїстів старше 30 років з 25 країн.

Змагання стали другим в історії етапом КЄ. У лютому перший етап приймала латвійська Рига.

Чемпіони та призери

  • Золото

Євген Чудик (вагова категорія до 66 кг)

Олександр Бубнюк (до 81 кг)

Денис Стеценко (до 90 кг)

  • Срібло

Василь Тудан (до 73 кг)

Олександр Рангаєв (М7, до 90 кг)

Наступний етап Кубку Європи прийматиме 11-12 травня грузинський Тбілісі.

Нагадаємо, українці вибороли дві бронзи на юніорському етапі КЄ.

Україна вимагає не допускати росіян, які підтримали війну, на чемпіонат Європи

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