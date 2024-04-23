3 золота і 2 срібла.

Джерело - ФДУ.

Збірна України завоювала п'ять медалей на Кубку Європи з дзюдо серед ветеранів у польській Варшаві.

Шесторо українців здобули три золота і два срібла.

Усього боролися 130 дзюдоїстів старше 30 років з 25 країн.

Змагання стали другим в історії етапом КЄ. У лютому перший етап приймала латвійська Рига.

Чемпіони та призери

Золото

Євген Чудик (вагова категорія до 66 кг)

Олександр Бубнюк (до 81 кг)

Денис Стеценко (до 90 кг)

Срібло

Василь Тудан (до 73 кг)

Олександр Рангаєв (М7, до 90 кг)

Наступний етап Кубку Європи прийматиме 11-12 травня грузинський Тбілісі.

Нагадаємо, українці вибороли дві бронзи на юніорському етапі КЄ.

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