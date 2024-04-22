Харлан звернулася до російських "нейтральних" спортсменів: Звільняйся з армії тоді

Джерело - Чемпіон.

Українська фехтувальниця Ольга Харлан вважає що, спортсмени, які входять до лав армії Росії, але прикриваються нейтральним статусом, мають звільнитися з армії.

Про це олімпійська чемпіонка заявила в інтерв'ю Суспільне Культура.

"Якщо спортсмен каже: „Ми не на передовій“ — так скажи, що ваша армія не права. Скажіть, що ваша армія — агресор, бо це правда. Ваша армія на території іншої країни. Чого ж ви це не кажете, а граєте в таку гру, що це так повинно бути, ми тут ні до чого. Звільняйся з армії тоді. Чого ти не звільняєшся з армії?" - сказала Харлан.

Нагадаємо, що згідно із заявою МОК, спортсмени з Росії та Білорусі зможуть узяти участь у літній Олімпіаді-2024 в Парижі як індивідуальні атлети в нейтральному статусі. Серед деяких рекомендацій є пункт про те, що спортсмени не мають служити в армії агресорів.

Харлан є олімпійською чемпіонкою 2008 року та срібною призеркою Ігор-2016 в командній першості. Вона також має дві бронзи в індивідуальних змаганнях.

Нагадаємо, українські шаблістки здобули бронзу на Кубку світу в Бельгії.