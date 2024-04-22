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Пілота РБ оштрафували на кілька позицій. Покарання розповсюдиться на наступний Гран-прі

Сьогодні 19:35 164 0
Пілота РБ оштрафували на кілька позицій. Покарання розповсюдиться на наступний Гран-прі
#Формула 1, #Данієль Ріккардо, #РБ

Джерело - Формула-1.

Пілот команди РБ Даніель Ріккардо отримав штраф на три позиції, яке розповсюджуватиметься на Гран-прі Формули-1 у Маямі.

Про це повідомляє пресслужба Ф-1.

Гонщик отримав покарання під час Гран-прі Китаю, за те що випередив Ніко Гюлькенберга з команди Хаас, незважаючи на присутність на трасі машини безпеки.

Оскільки наступний спринт відбудеться саме в Маямі, то штраф буде застосований на цю гонку.

Нагадаємо, що перемогу в Шанхаї здобув 3-разовий чемпіон світу в складі Ред Булл Макс Ферстаппен.

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