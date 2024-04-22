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Збірна України виборола 13 медалей у перший день ЧЄ-2024 з параплавання

Сьогодні 11:57 120 0
Збірна України виборола 13 медалей у перший день ЧЄ-2024 з параплавання

Джерело - Суспільне Спорт.

Збірна України з плавання серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату, порушеннями зору та розумового і фізичного розвитку вдало розпочала чемпіонат Європи-2024 з параплавання, який проходить на Мадейрі, Португалія. 

Про результати український плавців інформує Суспільне Спорт. 

У перший день змагань українці виграли 13 медалей — 5 золотих та по 4 срібних та бронзових. Перші місця у своїх дисциплінах посіли Олександр Комаров (50 метрів, вільний стиль), Ірина Пойда (50 м, вільний стиль), Андрій Трусов (200 м, комплекс), Анна Стеценко (100 м, спина) та Ігор Німченко (50 м, вільний стиль). 

Срібло для України здобули Дмитро Ванзенко (200 м, вільний стиль), Євгеній Богдайко (200 м, комплекс), Вероніка Коржова (200 м, комплекс) та Ярослав Денисенко (100 м, спина). 

Бронзові медалі вибороли Олексій Вірченко (100 м, баттерфляй), Марина Піддубна (50 м, вільний стиль), Марина Вербова (50 м, брас), Сергій Шевцов (50 м, вільний стиль). 

Загалом на чемпіонаті Європи Україну представляють 45 спортсменів з 11 регіонів України. 27 з них мають ураження опорно-рухового апарату, 16 — порушення зору, 2 — порушення розумового та фізичного розвитку. Після першого дня змагань збірна України посідає друге місце в загальному заліку — вище розташовується Італія з 14 медалями. 

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