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Погачар тріумфував у гонці Льєж-Бастон-Льєж

Погачар виграв останню весняну класику Льєж-Бастон-Льєж
Сьогодні 18:38 156 0
Погачар тріумфував у гонці Льєж-Бастон-Льєж
#велогонка, #Велоперегони, #Матьє ван дер Пул

Джерело - Чемпіон.

Словенець Тадей Погачар виграв останню весняну класичну одноденну гонку “Льєж-Бастон-Льєж” в шосейному велоспорті.

Другим з більш ніж півторахвилинним відставанням приїхав француз Роман Барде, а третім став нідерландець Матьє ван дер Пул.  

Напередодні “Льєж-Бастон-Льєж” її основними фаворитами називались Тадей Погачар і герой весни – чемпіон світу та переможець найбільших монументів цього року Туру Фландрії та “Париж-Рубе” Матьє ван дер Пул.

Утім, вже на початку гонки стало зрозуміло, що нідерландець витратив занадто багато сил на дві головні весняні класики. Ван дер Пул раз-по-раз вилітав із групи, і необхідно було докладати чималих зусиль для повернення в пелотон.

Відчутним фактором, який впливав на велосипедистів, була і погода – у Бельгії нині дуже холодна весна, а сам профіль гонки прокладений таким чином, що майже впродовж усього маршруту гонщиків супроводжує зустрічний вітер.

Основні події розгорнулися, як і прогнозували фахівці, за 35 км до фінішу. На підйомі Кот-де-ла-Редут Тадей Погачар здійснив атаку, яку ніхто не зміг стримати. Словенець в шикарному стилі без проблем довів справу до перемоги. 

Поки словенець спокійно відривався, за 13 км до кінця гонки на одному з чисельних пагорбів атакував француз Роман Барде. Він довго мав лише десять секунд переваги над переслідувачами, але вони не змогли організувати нормальну погоню.

Зрештою, Барде таки дотягнувся до другого місця, а третю сходинку несподівано зайняв ван дер Пул, який попри втому зміг виграти груповий спринт на фініші.

Євген Будерацький, для Чемпіона

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