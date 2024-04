Погачар тріумфував у гонці Льєж-Бастон-Льєж

Словенець Тадей Погачар виграв останню весняну класичну одноденну гонку “Льєж-Бастон-Льєж” в шосейному велоспорті.

Другим з більш ніж півторахвилинним відставанням приїхав француз Роман Барде, а третім став нідерландець Матьє ван дер Пул.

Напередодні “Льєж-Бастон-Льєж” її основними фаворитами називались Тадей Погачар і герой весни – чемпіон світу та переможець найбільших монументів цього року Туру Фландрії та “Париж-Рубе” Матьє ван дер Пул.

Утім, вже на початку гонки стало зрозуміло, що нідерландець витратив занадто багато сил на дві головні весняні класики. Ван дер Пул раз-по-раз вилітав із групи, і необхідно було докладати чималих зусиль для повернення в пелотон.

Відчутним фактором, який впливав на велосипедистів, була і погода – у Бельгії нині дуже холодна весна, а сам профіль гонки прокладений таким чином, що майже впродовж усього маршруту гонщиків супроводжує зустрічний вітер.

