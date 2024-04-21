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Збірна України посіла 5 та 7 місця у фіналах групових змагань на Кубку світу в Баку

Сьогодні 17:00 74 0
Збірна України посіла 5 та 7 місця у фіналах групових змагань на Кубку світу в Баку
#Художня гімнастика

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з художньої гімнастики у групових вправах посіла 5-те та 7-ме місця у двох дисциплінах на Кубку світу в Баку, Азербайджан. 

У фіналі з п’ятьма обручами українки показали 5-й результат, пропустивши вперед китайську, азербайджанську, італійську та японську команди. Виступ «жовто-синіх» оцінили у 35,450. 

Пізніше українські гімнастки виступили у фіналі з трьома стрічками та двома м’ячами, в якому посіли 7-му сходинку з восьми команд. Гірше оцінили тільки мексиканську команду. 

В одиночних змаганнях Україну представляла Таїсія Онофрійчук. 15-річній киянці вдалося виграти медалі в усіх фіналах, у яких вона брала участь. З відео виступів Таїсії можна ознайомитися за цим посиланням

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