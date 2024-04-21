Онофрійчук виборола ще дві медалі на Кубку світу в Баку

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Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук здобула ще дві нагороди на Кубку світу в Баку, Азербайджан.

Після бронзи у вправах з м’ячем 15-річна киянка посіла друге місце у фіналі з булавами. Судді оцінили її виступ у 33,880 — більше отримала тільки Софія Раффаелі (34,550).

Після того Таїсія здобула ще одну бронзову медаль у фіналі зі стрічкою. Номер Онофрійчук був оцінений балом 33,200. Отже, українка виграла нагороди в усіх фіналах, у яких брала участь.

Завдяки вдалому виступу в Баку в доробку Онофрійчук тепер 4 медалі на турнірах рівня Кубку світу. Зазначимо, що на змаганнях у столиці Азербайджану Україна також буде представлена у фіналах командного заліку — з п’ятьма обручами, а також трьома стрічками та двома м’ячами.