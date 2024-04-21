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Українці здобули дві нагороди на міжнародному турнірі в Словаччині

Сьогодні 13:47 73 0
Українці здобули дві нагороди на міжнародному турнірі в Словаччині
ФБУ
#Бадмінтон

Джерело - Чемпіон.

Українські спортсмени здобули дві нагороди на міжнародному турнірі Slovak Open 2024.

Про це повідомляє Федерація бадмінтону України.

В’ячеслав Яковлев та Поліна Ткач посіли друге місце у змішаних парах. У фіналі вони поступились представникам Польщі. Також дует Яковлева і Микити Єрьоменка стали бронзовими призерами в чоловічій категорії.

Нагадаємо, напередодні українcькі спортсмени здобули три бронзові нагороди на міжнародних змаганнях в Хорватії.

У лютому збірна України з бадмінтону посіла 4-е місце на командному чемпіонаті Європи-2024.

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