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Ферстаппен виграв перший за 5 років Гран-прі Китаю

Сьогодні 11:53 145 0
Ферстаппен виграв перший за 5 років Гран-прі Китаю
#Формула 1

Джерело - Чемпіон.

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен здобув упевнену перемогу в межах п'ятого етапу Формули-1 сезону-2024 — Гран-прі Китаю, яке відбулося вперше за 5 років. У 2020 році через пандемію CODIV-19 гонку в Шанхаї довелося перенести і лише цього тижня Формула-1 повернулася до Піднебесної.

3-разовий чемпіон світу реалізував першу стартову позицію, яку він завоював у суботній кваліфікації. Для нідерландця ця перемога стала 59-ю в кар'єрі, більше лише в гонщика Мерседес Льюїса Гамільтона та легендарного Міхаеля Шумахера - 103 та 91 відповідно.Зауважимо, що під час етапу в Китаї Макс виграв спринт.

Другим у Шанхаї фінішував пілот Макларена Ландо Норріс, якого вболівальники визнали найкращим на цьому етапі. Трійку замкнув напарник Ферстаппена Серхіо Перрес. Найшвидше коло та один додатковий заліковий бал забрав іспанський гонщик Фернандо Алонсо, який наприкінці етапу заїхав за свіжим комплектом м'якої гуми.

Хронологія подій Гран-прі Китаю сезону-2024

Макс Ферстаппен упевнено тріумфував у Шанхаї!

Китайська публіка раділа обгонам місцевого гонщика Гуанью Чжоу, однак очок він заробити не зумів.

Відновлення гонки видалося доволі гарячим і трагічним для команди РБ. Магнуссен вибив Цуноду, а Стролл не встиг вчасно загальмувати і заїхав у задню частину боліда Ріккардо. Австралієць намагався продовжити етап, однак його машину все ж довелося зняти з дистанції на 35 колі.

Майже на екваторі гонки інтересу додав схід Вальттері Боттаса, який призвів спочатку до віртуального сейфті кару, а потім і до звичайної машини безпеки, що дозволило багатьом пілотам заїхати на "безкоштовний" піт стоп, втративши менше часу на зупинку.

Фернандо Алонсо добре розпочав гонку, обігнавши Серхіо Переса, але довго втримувати мексиканця 2-разовий чемпіон світу не зміг, а після цього ще й пропустив Ландо Норріса.

Результати Гран-прі Китаю

  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 56 кіл
  2. Ландо Норріс (Макларен) +13,773
  3. Серхіо Перес (Ред Булл) +19,160
  4. Шарль Леклер (Феррарі) +23,623
  5. Карлос Сайнс (Феррарі) +33,983
  6. Джордж Расселл (Мерседес) +38,724
  7. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +43,414
  8. Оскар Піастрі (Макларен) +56,198
  9. Льюїс Гамільтон (Мерседес) +57,986
  10. Ніко Гюлькенберг (Хаас) +60,476
  11. Естебан Окон (Альпін) +62,812
  12. Александр Албон (Вільямс) +65,506
  13. П'єр Гаслі (Альпін) +69,223
  14. Чжоу Гуанью (Стейк) +71,689
  15. Ленс Стролл (Астон Мартін) +82,786
  16. Кевін Магнуссен (Хаас) +87,533
  17. Логан Сарджент (Вільямс) +95,110

Не фінішували:

  • Даніель Ріккардо (РБ)
  • Юкі Цунода (РБ)
  • Вальттері Боттас (Стейк)

Особистий залік пілотів

  • Макс Ферстаппен (Ред Булл) - 110 очок
  • Серхіо Перес (Ред Булл) - 88
  • Шарль Леклер (Феррарі) - 79

Кубок конструкторів

  • Ред Булл - 195 очок
  • Феррарі - 151
  • Макларен - 96

Нагадаємо, що Макс Ферстаппен здобув перемогу на стартовому етапі в Бахрейні та в другій суботній гонці в Саудівській Аравії. У Австралії, яка приймала третій етап сезону, нідерландець не зміг фінішувати. Перемогу здобув гонщик Феррарі Карлос Сайнс, однак на наступному Гран-прі Японії 3-разовий чемпіон Ф-1 взяв реванш, здобувши впевнену перемогу.

Раніше став відомий календар Формули-1 на 2025 рік.

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