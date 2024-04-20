Решетилівка перемогла Тернопіль та посіла 5 місце Суперліги

Джерело - Чемпіон.

Решетилівка-Барком-Кажани здобула перемогу над Поліцією охорони-ЗУНУ-Динамо в третьому матчі серії за 5-6 місце Суперліги з волейболу.

Зустріч, що відбулася в Решетилівці, завершилась з рахунком 3:0. Враховуючи перемоги команди з полтавської області в перших двох матчах серії, саме Решетилівка здобула 5 місце чемпіонату України.

Чемпіонат України з волейболу - Суперліга

Матч за 5-6 місце, 20 квітня

Збірна Полтавської області-ВК Решетилівка-Барком-Кажани — Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо (Тернопіль) 3:0 (25:19, 25:23, 25:16)

(Рахунок у серії 3:0)

Нагадаємо, що Прометей став переможцем Суперліги з волейболу.

Зі свого боку Житичі-Полісся стали бронзовими призерами чемпіонату України.