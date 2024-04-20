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13.04.2024 13:54 840

Ураган здолав Сокіл у дограванні матчу Екстра-ліги

Сьогодні 19:45 131 0
Ураган здолав Сокіл у дограванні матчу Екстра-ліги
#Екстра-ліга, #футзал

Джерело - Чемпіон.

Івано-франківський Ураган здобув перемогу над хмельницьким Соколом у дограванні матчу 9 туру Екстра-ліги з футзалу сезону-2023/2024.

Поєдинок завершився з рахунком 2:3.

Перемога дозволила Урагану вийти на 1 місце регулярного чемпіонату, випередевши київський ХІТ.

Екстра-ліга України з футзалу
9 тур, 20 квітня

Сокіл (Хмельницький) — Ураган (Івано-франкіськ) 2:3 (0:3)

Голи: Абзалов 22, Хамдамов 36 — Моспан 1, Грицина 13, Швед 20.

Турнірна таблиця Екстра-ліги України з футзалу сезону-2023/2024

Раніше ми повідомляли, що в перенесеному турі чемпіонату Сокіл переміг Кардинал-Рівне.

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