Ураган здолав Сокіл у дограванні матчу Екстра-ліги

Джерело - Чемпіон.

Івано-франківський Ураган здобув перемогу над хмельницьким Соколом у дограванні матчу 9 туру Екстра-ліги з футзалу сезону-2023/2024.

Поєдинок завершився з рахунком 2:3.

Перемога дозволила Урагану вийти на 1 місце регулярного чемпіонату, випередевши київський ХІТ.

Екстра-ліга України з футзалу

9 тур, 20 квітня

Сокіл (Хмельницький) — Ураган (Івано-франкіськ) 2:3 (0:3)

Голи: Абзалов 22, Хамдамов 36 — Моспан 1, Грицина 13, Швед 20.

Турнірна таблиця Екстра-ліги України з футзалу сезону-2023/2024

Раніше ми повідомляли, що в перенесеному турі чемпіонату Сокіл переміг Кардинал-Рівне.