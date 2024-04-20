СКА-Львів переміг СКА-ШВСМ на другому етапі чоловічої Суперліги

Джерело - Чемпіон.

У межах другого туру ІІ етапу Суперліги України з гандболу серед чоловіків сезону-2023/2024 відбувся перший матч.

СКА-Львів здобув перемогу над столичним СКА-ШВСМ із рахунком 34:18.

Чемпіонат України з гандболу серед чоловіків — Суперліга

Група Б за 5-8 місця

2 тур ІІ етапу, 20 квітня

СКА-Львів — СКА-ШВСМ 18:34

Розклад на 20 квітня

12:00*. Група Б. Карпати — ХНУ-ДЮСШ-1

14:00. Група А (за 1-4 місця). Ізмаїл — Мотор

16:00. Група А. Донбас — Одеса

* — початок ігор за київським часом

Формат Суперліги

ІІ етап. Група А, яка складена з чотирьох команд, зіграє за підсумкові 1-4 місця, Група Б, що складена з трьох команд, зіграє за підсумкові 5-8 місця. Усі очки та голи з І етапу зберігаються на ІІ етапі. Іншими словами: команди розпочинають ІІ етап з тими показниками, що вони здобули на І етапі. Матчі ІІ етапу пройдуть всередині груп. У кожній групі на ІІ етапі проводиться по чотири тури. Таким чином, команди груп А та Б зіграють на ІІ етапі по 12 матчів.

Раніше визначилися суперниці українських гандболісток на Євро-2024.