Джерело - Чемпіон.
У межах другого туру ІІ етапу Суперліги України з гандболу серед чоловіків сезону-2023/2024 відбулися три матчі.
Мотро розгромно переміг Ізмаїл у боротьбі за медалі (42:23), а СКА-Львів здобув перемогу над столичним СКА-ШВСМ — 34:18. ХНУ-ДЮСШ-1 виграли у Карпат із рахунком 25:20.
Два останні поєдинки було проведено у групі за 5-8 місця.
Чемпіонат України з гандболу серед чоловіків — Суперліга
2 тур ІІ етапу, 20 квітня
Група А за 1-4 місця
Ізмаїл — Мотор 23:42 (9:19)
Група Б за 5-8 місця
СКА-Львів — СКА-ШВСМ 18:34 (6:22)
Карпати — ХНУ-ДЮСШ-1 20:25 (10:15)
Розклад на 20 квітня
- 16:00*. Група А. Донбас — Одеса
* — початок гри за київським часом
Нагадаємо, у першому турі Мотор розгромив Донбас, а Одеса взяла гору над Ізмаїлом у "південному дербі".
Раніше визначилися суперниці українських гандболісток на Євро-2024.