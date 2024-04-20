Джерело - Чемпіон.

У межах другого туру ІІ етапу Суперліги України з гандболу серед чоловіків сезону-2023/2024 відбулися три матчі.

Мотро розгромно переміг Ізмаїл у боротьбі за медалі (42:23), а СКА-Львів здобув перемогу над столичним СКА-ШВСМ — 34:18. ХНУ-ДЮСШ-1 виграли у Карпат із рахунком 25:20.

Два останні поєдинки було проведено у групі за 5-8 місця.

Чемпіонат України з гандболу серед чоловіків — Суперліга

2 тур ІІ етапу, 20 квітня

Група А за 1-4 місця

Ізмаїл — Мотор 23:42 (9:19)

Група Б за 5-8 місця

СКА-Львів — СКА-ШВСМ 18:34 (6:22)

Карпати — ХНУ-ДЮСШ-1 20:25 (10:15)

Розклад на 20 квітня

16:00*. Група А. Донбас — Одеса

* — початок гри за київським часом

Нагадаємо, у першому турі Мотор розгромив Донбас, а Одеса взяла гору над Ізмаїлом у "південному дербі".

Раніше визначилися суперниці українських гандболісток на Євро-2024.