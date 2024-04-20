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Мотор розгромив Ізмаїл, СКА-Львів здолав СКА-ШВСМ: результати матчів Суперліги

Сьогодні 17:05 397 0
Мотор розгромив Ізмаїл, СКА-Львів здолав СКА-ШВСМ: результати матчів Суперліги
Фото: ФГУ

Джерело - Чемпіон.

У межах другого туру ІІ етапу Суперліги України з гандболу серед чоловіків сезону-2023/2024 відбулися три матчі. 

Мотро розгромно переміг Ізмаїл у боротьбі за медалі (42:23), а СКА-Львів здобув перемогу над столичним СКА-ШВСМ — 34:18. ХНУ-ДЮСШ-1 виграли у Карпат із рахунком 25:20.

Два останні поєдинки було проведено у групі за 5-8 місця.

Чемпіонат України з гандболу серед чоловіків — Суперліга
2 тур ІІ етапу, 20 квітня
Група А за 1-4 місця

Ізмаїл — Мотор 23:42 (9:19)

Група Б за 5-8 місця

СКА-Львів  СКА-ШВСМ 18:34 (6:22)

Карпати — ХНУ-ДЮСШ-1 20:25 (10:15)

Розклад на 20 квітня

  • 16:00*. Група А. Донбас — Одеса 

* — початок гри за київським часом

Нагадаємо, у першому турі Мотор розгромив Донбас, а Одеса взяла гору над Ізмаїлом у "південному дербі".

Раніше визначилися суперниці українських гандболісток на Євро-2024.

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