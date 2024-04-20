Юні українці здобули золото та срібло на міжнародному турнірі в Люксембурзі

Джерело - Чемпіон.

9-річний Давид Дробов і 10-річна Діана Дідух завоювали в особистих змаганнях відповідно золоту та срібну нагороди серед 11-річних спортсменів на World Table Tennis Youth Contender із настільного тенісу, який проходив у Люксембурзі.

Про це інформує Федерація настільного тенісу України.

Першу сходинку п'єдесталу посів Дробов, здолавши всіх суперників.

А Дідух стала другою, поступившись тенісистці з Нідерландів у фінальному матчі.

Нагадаємо, українка Вероніка Матюніна виграла у змаганнях змішаних пар U-19 на турнірі з настільного тенісу WTT Youth Star Contender Podgorica-2024, який проходив у чорногорській Подґоріці.

Раніше Микита Завада потрапив у число призерів молодіжного турніру, що відбувся в Болгарії.