Юні українці здобули золото та срібло на міжнародному турнірі в Люксембурзі

Головне
Перемоги Костюк і Калініної — неймовірні емоції для українських уболівальників
Сьогодні 12:44 330
Хейні — Гарсія: усе про чемпіонський бій у першій напівсередній вазі за версією WBC
Сьогодні 14:16 646
Бостон Михайлюка зіграє з минулорічним фіналістом, кривдники Сакраменто Леня протистоятимуть Оклахомі: відомі всі пари першого раунду плей-оф НБА
Сьогодні 12:07 896
Ферстаппен виграв історичну кваліфікацію для Ред Булла на Гран-прі Китаю
Сьогодні 11:59 3034
Костюк зіграє проти восьмої ракетки світу в 1/2 фіналу Штутгарта
Сьогодні 09:25 457
Ферстаппен виграв спринт Гран-прі Китаю
Сьогодні 08:09 3659
Букмекери назвали фаворитку матчу Костюк — Вондроушова
Сьогодні 04:00 676
Сміх крізь сльози: Костюк в емоційному матчі здолала Ґофф у чвертьфіналі Штутгарта
Вчора 23:41 13915 6
Калініна у двох партіях розібралася з 16-річною росіянкою і пройшла в півфінал турніру в Руані
Вчора 22:16 8410 2
Київ-Баскет у фантастичному матчі з двома овертаймами переміг Черкаських Мавп у першому поєдинку за бронзу Суперліги
Вчора 20:50 305
Прямі трансляції
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Агробізнес - ФСК Маріуполь - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Сьогодні 11:11 390
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Гірник-Спорт - Поділля - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 11:05 365
Діназ - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Діназ - Хуст - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 10:53 502
Металург - Буковина - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Металург - Буковина - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Сьогодні 10:21 436
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
Костюк — Вондроушова: онлайн-трансляція LIVE матчу 1/2 фіналу турніру в Штутгарті
Сьогодні 02:31 321
Кудрівка-Нива - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Кудрівка-Нива - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Вчора 05:30 252
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Епіцентр - Лівий берег - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
18.04.2024 20:14 272
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
Україна – Румунія: онлайн-трансляція LIVE кваліфікаційного матчу Кубку Біллі Джин Кінг
13.04.2024 18:16 2326
Буковина - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
Буковина - Гірник-Спорт - онлайн-трансляція LIVE - Група "Вибування" - Перша ліга
13.04.2024 14:28 849
Інгулець - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
Інгулець - Епіцентр - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга
13.04.2024 13:54 828

Юні українці здобули золото та срібло на міжнародному турнірі в Люксембурзі

Сьогодні 12:58 142 0
Юні українці здобули золото та срібло на міжнародному турнірі в Люксембурзі

Джерело - Чемпіон.

9-річний Давид Дробов і 10-річна Діана Дідух завоювали в особистих змаганнях відповідно золоту та срібну нагороди серед 11-річних спортсменів на World Table Tennis Youth Contender із настільного тенісу, який проходив у Люксембурзі.

Про це інформує Федерація настільного тенісу України.

Першу сходинку п'єдесталу посів Дробов, здолавши всіх суперників.

А Дідух стала другою, поступившись тенісистці з Нідерландів у фінальному матчі. 

Нагадаємо, українка Вероніка Матюніна виграла у змаганнях змішаних пар U-19 на турнірі з настільного тенісу WTT Youth Star Contender Podgorica-2024, який проходив у чорногорській Подґоріці.

Раніше Микита Завада потрапив у число призерів молодіжного турніру, що відбувся в Болгарії.

Коментарі ()
Популярне зараз
Маркевич знищив гравців Карпат після поразки від Інгульця Маркевич знищив гравців Карпат після поразки від Інгульця 1128
Калініна у двох партіях розібралася з 16-річною росіянкою і пройшла в півфінал турніру в Руані Калініна у двох партіях розібралася з 16-річною росіянкою і пройшла в півфінал турніру в Руані 8410 2
Ферстаппен виграв спринт Гран-прі Китаю Ферстаппен виграв спринт Гран-прі Китаю 3659
Сміх крізь сльози: Костюк в емоційному матчі здолала Ґофф у чвертьфіналі Штутгарта Сміх крізь сльози: Костюк в емоційному матчі здолала Ґофф у чвертьфіналі Штутгарта 13915 6
Ферстаппен виграв історичну кваліфікацію для Ред Булла на Гран-прі Китаю Ферстаппен виграв історичну кваліфікацію для Ред Булла на Гран-прі Китаю 3034
Покійного редактора журналу "Футбол" викликали в ТЦК Покійного редактора журналу "Футбол" викликали в ТЦК 17352 4
Рекомендуємо
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 46498
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 167061 1
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 93196
Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів у НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 23809
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 11094 2
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 107635